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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Факел
Мордовия - Факел: обзор матча 26 марта 2017
Мордовия
26.03.2017, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
2 : 0
Завершен
Факел
11'
И. Петров
50'
Е. Осипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Факел
Замена
В. Адаев
️️️️
А. Дегтярев
90'
+3
88'
Желтая карточка
А. Касьян
Замена
И. Лукьянов
️️️️
И. Петров
80'
77'
Замена
М. Бирюков
️️️️
Д. Иванов
74'
Замена
А. Арустамян
️️️️
И. Соловьев
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
В. Сысуев
74'
Замена
П. Игнатович
️️️️
П. Деобальд
67'
Желтая карточка
А. Дегтярев
59'
ГОЛ! 2:0!
Е. Осипов
50'
46'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
Р. Болов
46'
Замена
И. Нагибин
️️️️
В. Свежов
Желтая карточка
А. Кренделев
22'
ГОЛ! 1:0!
И. Петров
11'
7'
Желтая карточка
Д. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
23
Артем Леонов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Семин
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
19
Александр Касьян
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Мордовия
35
Роман Калюжный
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
9
Владислав Адаев
ЛВ
22
Андрей Иванов
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Факел
88
Виталий Мельниченко
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
70
Артур Арустамян
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
3-4-1-1
23
Леонов
5
Багаев
19
Осипов
27
Лебедев
10
Сысуев
33
Кренделев
34
Сабитов
10
Петров
57
Деобальд
11
Дегтярев
3-2-2-1-2
16
Кобзев
55
Осипенко
15
Тихий
29
Шахов
13
Иванов
71
Багаев
6
Свежов
9
Соловьев
7
Каюмов
88
Болов
19
Касьян
11
Дегтярев
9
Адаев
9
Адаев
11
Дегтярев
57
Деобальд
29
Игнатович
29
Игнатович
57
Деобальд
10
Петров
9
Лукьянов
9
Лукьянов
10
Петров
10
Сысуев
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
10
Сысуев
9
Соловьев
70
Арустамян
70
Арустамян
9
Соловьев
6
Свежов
9
Нагибин
9
Нагибин
6
Свежов
88
Болов
87
Саталкин
87
Саталкин
88
Болов
13
Иванов
17
Бирюков
17
Бирюков
13
Иванов
Остались в запасе
Мордовия
Факел
35
Роман Калюжный
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Андрей Семин
88
Виталий Мельниченко
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
35
Роман Калюжный
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
Остались в запасе
88
Виталий Мельниченко
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Семин
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Мордовия - Факел
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
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