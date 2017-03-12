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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Факел
Химки - Факел: обзор матча 12 марта 2017
Химки
12.03.2017, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
0 : 0
Завершен
Факел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Факел
82'
Замена
А. Арустамян
️️️️
И. Соловьев
Желтая карточка
А. Шумских
81'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
М. Гащенков
79'
78'
Желтая карточка
И. Соловьев
Желтая карточка
Н. Лапин
77'
Желтая карточка
А. Чатович
69'
61'
Замена
И. Лукьяновс
️️️️
В. Свежов
Желтая карточка
Б. Кокоев
56'
Замена
Б. Кокоев
️️️️
А. Мостовой
53'
Замена
А. Чатович
️️️️
М. Широков
53'
46'
Замена
Р. Болов
️️️️
М. Бирюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
77
Максим Широков
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Адмир Чатович
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
45
Максим Пичугин
ЦФ
Факел
88
Виталий Мельниченко
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
70
Артур Арустамян
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
3-2-3-1-1
18
Исупов
20
Малания
26
Чернышов
5
Шумских
27
Заика
9
Лапин
77
Широков
4
Тюнин
77
Гащенков
77
Мостовой
9
Дворников
3-3-2-2
16
Кобзев
29
Шахов
93
Бурнаш
15
Тихий
55
Осипенко
5
Трошечкин
71
Багаев
6
Свежов
9
Соловьев
17
Бирюков
19
Касьян
77
Гащенков
10
Кирсанов
10
Кирсанов
77
Гащенков
77
Мостовой
21
Кокоев
21
Кокоев
77
Мостовой
77
Широков
8
Чатович
8
Чатович
77
Широков
9
Соловьев
70
Арустамян
70
Арустамян
9
Соловьев
6
Свежов
10
Лукьяновс
10
Лукьяновс
6
Свежов
17
Бирюков
88
Болов
88
Болов
17
Бирюков
Остались в запасе
Химки
Факел
45
Максим Пичугин
ЦФ
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
88
Виталий Мельниченко
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
45
Максим Пичугин
ЦФ
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
Остались в запасе
88
Виталий Мельниченко
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Химки - Факел
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
Родина
Где смотреть матч:
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