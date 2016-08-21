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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Факел
Cибирь - Факел: обзор матча 21 августа 2016
Cибирь
21.08.2016, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 1
Завершен
Факел
34'
Н. Глушков
24'
В. Шахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Факел
Замена
А. Кушнирук
️️️️
Г. Рухаиа
87'
Желтая карточка
М. Плопа
81'
Замена
Р. Беляев
️️️️
М. Андреев
72'
63'
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
Б. Мустафаев
63'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
М. Бирюков
46'
Замена
А. Рылов
️️️️
И. Лукьяновс
ГОЛ! 1:1!
Н. Глушков
34'
24'
ГОЛ! 0:1!
В. Шахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
47
Никита Глушков
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
45
Максим Вотинов
ЦФ
Факел
1
Александр Саутин
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
90
Никита Безлихотнов
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Эдуард Богданов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
4-4-1-1
25
Трунин
29
Мищенко
4
Выходил
3
Плопа
28
Магаль
5
Гладышев
47
Глушков
37
Чеботару
4
Рухаиа
77
Андреев
45
Вотинов
4-2-2-1
1
Саутин
29
Шахов
13
Иванов
93
Бурнаш
71
Багаев
10
Лукьяновс
27
Мурнин
10
Альшин
87
Саталкин
17
Бирюков
4
Рухаиа
5
Кушнирук
5
Кушнирук
4
Рухаиа
77
Андреев
7
Беляев
7
Беляев
77
Андреев
15
Мустафаев
19
Мичуренков
19
Мичуренков
15
Мустафаев
17
Бирюков
5
Трошечкин
5
Трошечкин
17
Бирюков
10
Лукьяновс
10
Рылов
10
Рылов
10
Лукьяновс
Остались в запасе
Cибирь
Факел
90
Никита Безлихотнов
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Эдуард Богданов
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Эдуард Богданов
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Cибирь - Факел
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Спартак
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