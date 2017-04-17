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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Шинник
Факел - Шинник: обзор матча 17 апреля 2017
Факел
17.04.2017, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
57'
В. Шахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Шинник
89'
Замена
М. Лаук
️️️️
Р. Нетфуллин
Замена
И. Соловьев
️️️️
Д. Каюмов
86'
Вторая желтая
А. Трошечкин
84'
80'
Замена
А. Ндри
️️️️
Д. Никитинский
Замена
И. Лукьяновс
️️️️
В. Свежов
80'
Желтая карточка
А. Курилов
79'
Замена
Р. Болов
️️️️
М. Бирюков
76'
73'
Желтая карточка
Д. Никитинский
Желтая карточка
М. Бирюков
72'
69'
Желтая карточка
А. Митасов
66'
Замена
А. Митасов
️️️️
Д. Дзахов
64'
Замена
М. Султонов
️️️️
М. Земсков
ГОЛ! 1:0!
В. Шахов
57'
Желтая карточка
А. Трошечкин
52'
42'
Желтая карточка
В. Цховребов
38'
Вторая желтая
Д. Чистяков
26'
Желтая карточка
Д. Яшин
12'
Желтая карточка
Д. Чистяков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
19
Александр Касьян
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Факел
1
Александр Саутин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Шинник
22
Илья Лантратов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
9
Артем Митасов
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
20
Иван Подоляк
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Кобзев
29
Шахов
55
Осипенко
15
Тихий
71
Багаев
5
Трошечкин
78
Курилов
6
Свежов
7
Каюмов
17
Бирюков
19
Касьян
4-1-3-2
16
Яшин
97
Ятченко
24
Гоцук
78
Чистяков
15
Цховребов
17
Царикаев
52
Нетфуллин
7
Никитинский
71
Дзахов
81
Низамутдинов
8
Земсков
7
Каюмов
9
Соловьев
9
Соловьев
7
Каюмов
6
Свежов
10
Лукьяновс
10
Лукьяновс
6
Свежов
17
Бирюков
88
Болов
88
Болов
17
Бирюков
52
Нетфуллин
10
Лаук
10
Лаук
52
Нетфуллин
8
Земсков
28
Султонов
28
Султонов
8
Земсков
7
Никитинский
2
Ндри
2
Ндри
7
Никитинский
71
Дзахов
9
Митасов
9
Митасов
71
Дзахов
Остались в запасе
Факел
Шинник
1
Александр Саутин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
20
Иван Подоляк
ЦФ
13
Арсен Айрапетян
АП
22
Илья Лантратов
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
1
Александр Саутин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
Остались в запасе
20
Иван Подоляк
ЦФ
13
Арсен Айрапетян
АП
22
Илья Лантратов
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Факел - Шинник
3
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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