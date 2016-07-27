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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Спартак-2
Факел - Спартак-2: обзор матча 27 июля 2016
Факел
27.07.2016, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-2
29'
Н. Саталкин
19'
П. Яковлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Спартак-2
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
А. Мурнин
90'
+1
Желтая карточка
А. Трошечкин
79'
79'
Замена
И. Синодзука
️️️️
П. Яковлев
Замена
А. Рылов
️️️️
И. Альшин
79'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
М. Бирюков
71'
Замена
Р. Болов
️️️️
Н. Саталкин
69'
67'
Замена
Е. Рудковский
️️️️
Д. Давыдов
67'
Замена
З. Бакаев
️️️️
В. Пантелеев
Желтая карточка
В. Свежов
56'
52'
Замена
А. Руденко
️️️️
А. Федчук
48'
Желтая карточка
П. Яковлев
ГОЛ! 1:1!
Н. Саталкин
29'
19'
ГОЛ! 0:1!
П. Яковлев
13'
Желтая карточка
В. Гранат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
10
Егор Рудковский
ЦП
70
Иппэй Синодзука
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
4-3-2-1
1
Саутин
4
Дранников
78
Курилов
29
Шахов
71
Багаев
6
Свежов
10
Лукьяновс
27
Мурнин
87
Саталкин
10
Альшин
17
Бирюков
3-4-1-2
47
Филиппов
18
Паршивлюк
13
Гранат
22
Хомуха
8
Самсонов
99
Гулиев
83
Пантелеев
2
Шанбиев
91
Яковлев
10
Федчук
88
Давыдов
27
Мурнин
19
Мичуренков
19
Мичуренков
27
Мурнин
17
Бирюков
5
Трошечкин
5
Трошечкин
17
Бирюков
10
Альшин
10
Рылов
10
Рылов
10
Альшин
87
Саталкин
88
Болов
88
Болов
87
Саталкин
88
Давыдов
10
Рудковский
10
Рудковский
88
Давыдов
91
Яковлев
70
Синодзука
70
Синодзука
91
Яковлев
83
Пантелеев
77
Бакаев
77
Бакаев
83
Пантелеев
10
Федчук
19
Руденко
19
Руденко
10
Федчук
Остались в запасе
Факел
Спартак-2
16
Александр Кобзев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
96
Александр Лихачев
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
Остались в запасе
96
Александр Лихачев
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Факел - Спартак-2
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Центральный
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