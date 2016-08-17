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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Химки
Факел - Химки: обзор матча 17 августа 2016
Факел
17.08.2016, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
2 : 0
Завершен
Химки
55'
А. Ярковой (АГ)
88'
Н. Саталкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Химки
90'
+1
Желтая карточка
К. Заика
ГОЛ! 2:0!
Н. Саталкин
88'
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
М. Бирюков
87'
Замена
И. Нагибин
️️️️
Б. Мустафаев
79'
Замена
А. Рылов
️️️️
И. Альшин
76'
68'
Замена
Д. Ахба
️️️️
И. Кузьмичев
Замена
А. Трошечкин
️️️️
Р. Болов
59'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Ярковой
55'
51'
Замена
А. Мостовой
️️️️
С. Чернышов
46'
Замена
М. Петрусев
️️️️
Ф. Дворников
34'
Желтая карточка
И. Кузьмичев
30'
Желтая карточка
С. Чернышов
25'
Замена
А. Ярковой
️️️️
А. Шумских
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
53
Ян Казаев
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
48
Сергей Чернышов
ЦФ
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
10
Никита Кирсанов
АП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
4-1-2-2
1
Саутин
71
Багаев
29
Шахов
93
Бурнаш
13
Иванов
10
Лукьяновс
87
Саталкин
10
Альшин
88
Болов
17
Бирюков
3-2-2-3
1
Цицилин
20
Малания
5
Шумских
26
Чернышов
9
Лапин
27
Заика
53
Казаев
4
Тюнин
48
Чернышов
11
Кузьмичев
9
Дворников
17
Бирюков
19
Мичуренков
19
Мичуренков
17
Бирюков
88
Болов
5
Трошечкин
5
Трошечкин
88
Болов
15
Мустафаев
9
Нагибин
9
Нагибин
15
Мустафаев
10
Альшин
10
Рылов
10
Рылов
10
Альшин
11
Кузьмичев
20
Ахба
20
Ахба
11
Кузьмичев
9
Дворников
8
Петрусев
8
Петрусев
9
Дворников
5
Шумских
89
Ярковой
89
Ярковой
5
Шумских
48
Чернышов
77
Мостовой
77
Мостовой
48
Чернышов
Остались в запасе
Факел
Химки
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
2
Василий Черов
ПЗ
10
Никита Кирсанов
АП
18
Вячеслав Исупов
ВР
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Остались в запасе
2
Василий Черов
ПЗ
10
Никита Кирсанов
АП
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Факел - Химки
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Центральный
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