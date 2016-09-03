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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Факел
Кубань (ЛФЛ) - Факел: обзор матча 03 сентября 2016
Кубань (ЛФЛ)
03.09.2016, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
0 : 0
Завершен
Факел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Факел
89'
Желтая карточка
В. Шахов
89'
Замена
А. Рылов
️️️️
А. Козлов
84'
Замена
Р. Болов
️️️️
Н. Саталкин
Замена
С. Гогниев
️️️️
М. Житнев
76'
75'
Замена
И. Лукьяновс
️️️️
И. Нагибин
74'
Желтая карточка
А. Трошечкин
Замена
М. Майрович
️️️️
В. Лобкарев
66'
Замена
В. Обухов
️️️️
А. Хубулов
66'
Желтая карточка
А. Хубулов
41'
14'
Замена
В. Шахов
️️️️
Д. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
19
Алексей Гай
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
7
Александр Козлов
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Главный тренер
Павел Гусев
Кубань (ЛФЛ)
1
Дмитрий Стажила
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
4-4-1-1
39
Фролов
33
Гапон
26
Бендзь
28
Байрыев
31
Зотов
34
Алейник
19
Гай
99
Житнев
88
Хубулов
52
Лобкарев
98
Ильин
4-1-3-2
1
Саутин
55
Осипенко
13
Иванов
93
Бурнаш
71
Багаев
5
Трошечкин
7
Козлов
9
Нагибин
27
Мурнин
10
Альшин
87
Саталкин
99
Житнев
2
Гогниев
2
Гогниев
99
Житнев
52
Лобкарев
10
Майрович
10
Майрович
52
Лобкарев
88
Хубулов
13
Обухов
13
Обухов
88
Хубулов
13
Иванов
29
Шахов
29
Шахов
13
Иванов
9
Нагибин
10
Лукьяновс
10
Лукьяновс
9
Нагибин
7
Козлов
10
Рылов
10
Рылов
7
Козлов
87
Саталкин
88
Болов
88
Болов
87
Саталкин
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Факел
1
Дмитрий Стажила
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
16
Александр Кобзев
ВР
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
1
Дмитрий Стажила
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Факел
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Кубань
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