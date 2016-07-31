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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Факел
Тосно - Факел: обзор матча 31 июля 2016
Тосно
31.07.2016, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
3 : 1
Завершен
Факел
7'
А. Буйволов
19'
А. Заболотный
65'
А. Заболотный (П)
37'
И. Лукьяновс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Факел
Замена
А. Макаров
️️️️
А. Заболотный
80'
76'
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Мурнин
70'
Замена
М. Бирюков
️️️️
И. Альшин
Замена
С. Сухарев
️️️️
К. Гарбуз
69'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Заболотный
65'
64'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
В. Свежов
Замена
В. Галиулин
️️️️
М. Палиенко
60'
Замена
Е. Марков
️️️️
А. Кутьин
50'
45'
+2
Желтая карточка
В. Свежов
Желтая карточка
М. Кашчелан
43'
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
42'
37'
ГОЛ! 2:1!
И. Лукьяновс
ГОЛ! 2:0!
А. Заболотный
19'
14'
Желтая карточка
И. Альшин
ГОЛ! 1:0!
А. Буйволов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
48
Александр Кутьин
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Факел
1
Александр Саутин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
11
Александр Макаров
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Нигматуллин
19
Гарбуз
20
Дугалич
25
Буйволов
57
Абазов
18
Кашчелан
9
Мухаметшин
3
Тетрашвили
99
Палиенко
91
Заболотный
48
Кутьин
4-3-2-1
1
Саутин
4
Дранников
78
Курилов
29
Шахов
71
Багаев
6
Свежов
10
Лукьяновс
27
Мурнин
10
Альшин
87
Саталкин
88
Болов
19
Гарбуз
18
Сухарев
18
Сухарев
19
Гарбуз
99
Палиенко
21
Галиулин
21
Галиулин
99
Палиенко
91
Заболотный
11
Макаров
11
Макаров
91
Заболотный
48
Кутьин
20
Марков
20
Марков
48
Кутьин
6
Свежов
5
Трошечкин
5
Трошечкин
6
Свежов
27
Мурнин
9
Нагибин
9
Нагибин
27
Мурнин
10
Альшин
17
Бирюков
17
Бирюков
10
Альшин
Остались в запасе
Тосно
Факел
12
Василий Лукичев
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
16
Александр Кобзев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
16
Александр Кобзев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Тосно - Факел
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
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