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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Спартак-Нальчик
Факел - Спартак-Нальчик: обзор матча 16 июля 2016
Факел
16.07.2016, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
3'
М. Бирюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Спартак-Нальчик
90'
+1
Желтая карточка
М. Гугуев
Желтая карточка
А. Саутин
90'
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
М. Бирюков
85'
84'
Желтая карточка
А. Балкаров
81'
Желтая карточка
А. Каркаев
78'
Замена
А. Балкаров
️️️️
Н. Дроздов
77'
Желтая карточка
А. Богатырев
Замена
И. Дранников
️️️️
Г. Бурнаш
77'
Замена
В. Шахов
️️️️
Р. Болов
71'
70'
Замена
А. Каркаев
️️️️
Д. Войнов
Замена
А. Рылов
️️️️
С. Гаракоев
60'
53'
Замена
А. Каркаев
️️️️
Х. Ахриев
53'
Замена
В. Семёнов
️️️️
З. Макоев
ГОЛ! 1:0!
М. Бирюков
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Артур Рылов
ПП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
7
Азамат Балкаров
ЦП
75
Владислав Семёнов
ЦП
4-3-1-2
1
Саутин
71
Багаев
13
Иванов
93
Бурнаш
78
Курилов
6
Свежов
27
Мурнин
33
Гаракоев
10
Альшин
17
Бирюков
88
Болов
4-1-3-2
1
Антипов
3
Мурачев
7
Соблиров
4
Дашаев
88
Макоев
34
Дроздов
21
Ахриев
26
Богатырев
21
Войнов
9
Гугуев
9
Бажев
17
Бирюков
19
Мичуренков
19
Мичуренков
17
Бирюков
93
Бурнаш
4
Дранников
4
Дранников
93
Бурнаш
88
Болов
29
Шахов
29
Шахов
88
Болов
33
Гаракоев
10
Рылов
10
Рылов
33
Гаракоев
34
Дроздов
7
Балкаров
7
Балкаров
34
Дроздов
88
Макоев
75
Семёнов
75
Семёнов
88
Макоев
21
Ахриев
14
Каркаев
14
Каркаев
21
Ахриев
Остались в запасе
Факел
Спартак-Нальчик
16
Александр Кобзев
ВР
9
Иван Нагибин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Главный тренер
Павел Гусев
7
Сергей Крамаренко
ЦП
48
Александр Марченко
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
9
Иван Нагибин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Остались в запасе
7
Сергей Крамаренко
ЦП
48
Александр Марченко
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Факел - Спартак-Нальчик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Центральный
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