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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Факел
Енисей - Факел: обзор матча 08 октября 2016
Енисей
08.10.2016, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
2 : 0
Завершен
Факел
30'
А. Малоян
90'
В. Камеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Факел
Желтая карточка
М. Опарин
90'
Замена
Р. Колев
️️️️
А. Алиев
90'
ГОЛ! 2:0!
В. Камеш
90'
87'
Замена
Д. Тихий
️️️️
И. Альшин
Замена
М. Семакин
️️️️
А. Ломакин
84'
79'
Замена
В. Свежов
️️️️
А. Мурнин
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Малоян
75'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
Е. Иванов
73'
69'
Желтая карточка
И. Альшин
62'
Замена
А. Рылов
️️️️
И. Соловьев
54'
Желтая карточка
А. Трошечкин
ГОЛ! 1:0!
А. Малоян
30'
Желтая карточка
И. Гультяев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
4-1-4-1
1
Опарин
4
Чичерин
23
Чернов
23
Васильев
35
Гультяев
64
Ланин
90
Ломакин
8
Иванов
10
Алиев
33
Камеш
0
Малоян
4-1-3-1-1
1
Саутин
29
Шахов
55
Осипенко
93
Бурнаш
71
Багаев
5
Трошечкин
7
Козлов
27
Мурнин
9
Соловьев
10
Альшин
17
Бирюков
10
Алиев
15
Колев
15
Колев
10
Алиев
8
Иванов
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
8
Иванов
90
Ломакин
14
Семакин
14
Семакин
90
Ломакин
0
Малоян
32
Козлов
32
Козлов
0
Малоян
10
Альшин
15
Тихий
15
Тихий
10
Альшин
27
Мурнин
6
Свежов
6
Свежов
27
Мурнин
9
Соловьев
10
Рылов
10
Рылов
9
Соловьев
Остались в запасе
Енисей
Факел
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Денис Вавилин
ВР
6
Нивалдо
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Денис Вавилин
ВР
6
Нивалдо
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Енисей - Факел
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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