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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Cибирь
Факел - Cибирь: обзор матча 19 марта 2017
Факел
19.03.2017, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
2 : 0
Завершен
Cибирь
22'
М. Осипенко
90+3'
Н. Саталкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Cибирь
ГОЛ! 2:0!
Н. Саталкин
90'
+3
Замена
В. Свежов
️️️️
А. Трошечкин
85'
Замена
И. Лукьяновс
️️️️
И. Соловьев
62'
60'
Замена
А. Макаренко
️️️️
В. Ларенц
Замена
Н. Саталкин
️️️️
Р. Болов
58'
46'
Замена
М. Вотинов
️️️️
М. Андреев
46'
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Коржунов
Желтая карточка
А. Касьян
45'
33'
Желтая карточка
Р. Магаль
31'
Замена
В. Ларенц
️️️️
А. Гладышев
Желтая карточка
Д. Тихий
27'
22'
Желтая карточка
Е. Чеботару
ГОЛ! 1:0!
М. Осипенко
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
7
Дмитрий Каюмов
АП
19
Александр Касьян
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
17
Артем Коржунов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
Факел
88
Виталий Мельниченко
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
97
Антон Кощеев
ЦП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Кобзев
15
Тихий
55
Осипенко
13
Иванов
71
Багаев
5
Трошечкин
29
Шахов
9
Соловьев
7
Каюмов
88
Болов
19
Касьян
4-4-2
22
Цыган
28
Магаль
29
Мищенко
3
Плопа
80
Качан
4
Рухаиа
17
Коржунов
37
Чеботару
5
Гладышев
90
Безлихотнов
77
Андреев
9
Соловьев
10
Лукьяновс
10
Лукьяновс
9
Соловьев
5
Трошечкин
6
Свежов
6
Свежов
5
Трошечкин
88
Болов
87
Саталкин
87
Саталкин
88
Болов
17
Коржунов
99
Азаров
99
Азаров
17
Коржунов
5
Гладышев
44
Ларенц
44
Ларенц
5
Гладышев
Ларенц
8
Макаренко
8
Макаренко
Ларенц
77
Андреев
45
Вотинов
45
Вотинов
77
Андреев
Остались в запасе
Факел
Cибирь
88
Виталий Мельниченко
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
97
Антон Кощеев
ЦП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
88
Виталий Мельниченко
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Остались в запасе
97
Антон Кощеев
ЦП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Факел - Cибирь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Центральный
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