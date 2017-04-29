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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Енисей
Факел - Енисей: обзор матча 29 апреля 2017
Факел
29.04.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 3
Завершен
Енисей
15'
Д. Тихий (АГ)
43'
В. Камеш
45'
С. Самодин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Енисей
87'
Замена
П. Тен
️️️️
В. Камеш
Замена
Г. Бурнаш
️️️️
Д. Тихий
85'
83'
Замена
А. Малоян
️️️️
Е. Иванов
Замена
Д. Каюмов
️️️️
И. Нагибин
82'
74'
Замена
М. Семакин
️️️️
А. Козлов
Замена
Р. Болов
️️️️
М. Багаев
67'
61'
Замена
М. Васильев
️️️️
А. Саркисов
Замена
М. Бирюков
️️️️
И. Соловьев
46'
45'
ГОЛ! 0:3!
С. Самодин
43'
ГОЛ! 0:2!
В. Камеш
38'
Желтая карточка
Н. Чичерин
15'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Тихий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Факел
88
Виталий Мельниченко
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Енисей
31
Милое Прекович
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
3-3-3-1
16
Кобзев
29
Шахов
13
Иванов
55
Осипенко
71
Багаев
5
Трошечкин
15
Тихий
9
Соловьев
9
Нагибин
10
Лукьяновс
19
Касьян
3-1-3-3
1
Опарин
35
Гультяев
4
Чичерин
2
Кичин
64
Ланин
33
Камеш
8
Иванов
10
Алиев
32
Козлов
22
Самодин
11
Саркисов
15
Тихий
93
Бурнаш
93
Бурнаш
15
Тихий
9
Нагибин
7
Каюмов
7
Каюмов
9
Нагибин
71
Багаев
88
Болов
88
Болов
71
Багаев
9
Соловьев
17
Бирюков
17
Бирюков
9
Соловьев
11
Саркисов
23
Васильев
23
Васильев
11
Саркисов
33
Камеш
22
Тен
22
Тен
33
Камеш
32
Козлов
14
Семакин
14
Семакин
32
Козлов
8
Иванов
0
Малоян
0
Малоян
8
Иванов
Остались в запасе
Факел
Енисей
88
Виталий Мельниченко
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
31
Милое Прекович
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
88
Виталий Мельниченко
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
Остались в запасе
31
Милое Прекович
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Факел - Енисей
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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