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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Факел
Волгарь - Факел: обзор матча 11 июля 2016
Волгарь
11.07.2016, понедельник, 17:30
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 2
Завершен
Факел
69'
С. Зуйков (П)
42'
М. Бирюков
52'
И. Лукьяновс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Факел
90'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
И. Альшин
Желтая карточка
М. Жабкин
87'
86'
Замена
И. Дранников
️️️️
М. Бирюков
Замена
А. Скворцов
️️️️
Э. Зураев
82'
80'
Замена
И. Нагибин
️️️️
В. Свежов
Замена
М. Жабкин
️️️️
А. Дышеков
80'
79'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
Р. Болов
74'
Вторая желтая
И. Лукьяновс
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Зуйков
69'
68'
Желтая карточка
А. Саутин
66'
Желтая карточка
И. Лукьяновс
Замена
Р. Акбашев
️️️️
Т. Букия
64'
Замена
А. Радченко
️️️️
С. Веркашанский
59'
Желтая карточка
Э. Зураев
54'
52'
ГОЛ! 0:2!
И. Лукьяновс
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Бирюков
Желтая карточка
А. Дышеков
38'
25'
Желтая карточка
А. Курилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
33
Аслан Дышеков
ОП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
10
Артур Рылов
ПП
3-3-3-1
71
Бучнев
23
Зуйков
66
Жестоков
76
Стешин
7
Зураев
33
Дышеков
11
Сутормин
9
Веркашанский
10
Букия
9
Яковлев
11
Болонин
4-3-1-2
1
Саутин
78
Курилов
13
Иванов
93
Бурнаш
71
Багаев
10
Лукьяновс
6
Свежов
27
Мурнин
10
Альшин
88
Болов
17
Бирюков
33
Дышеков
99
Жабкин
99
Жабкин
33
Дышеков
10
Букия
99
Акбашев
99
Акбашев
10
Букия
7
Зураев
92
Скворцов
92
Скворцов
7
Зураев
9
Веркашанский
27
Радченко
27
Радченко
9
Веркашанский
17
Бирюков
4
Дранников
4
Дранников
17
Бирюков
6
Свежов
9
Нагибин
9
Нагибин
6
Свежов
88
Болов
87
Саталкин
87
Саталкин
88
Болов
10
Альшин
33
Гаракоев
33
Гаракоев
10
Альшин
Остались в запасе
Волгарь
Факел
2
Евгений Кирисов
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
2
Евгений Кирисов
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Волгарь - Факел
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
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24.10.2026
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1 : 1
18.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
21.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
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Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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