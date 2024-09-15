Луан Кампос - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Луан
|Фамилия
|Кампос
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 марта 2002 (22 года)
|Рост
|178
|Имя
|Луан
|Фамилия
|Кампос
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 марта 2002 (22 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.12.2024
|1' - 90'
|Динамо К
|1:0
|Верес
|Украина. Премьер-лига, 2 тур
|07.12.2024
|1' - 90'
|Карпаты
|5:0
|Верес
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|30.11.2024
|1' - 77'
|ЛНЗ
|1:2
|Верес
|Украина. Премьер-лига, 15 тур
|39' 76'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верес
|11
|4
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2024
|1' -90'
|Динамо К (Киев)
|1:0
|Верес (Ровно)
|07.12.2024
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|5:0
|Верес (Ровно)
|30.11.2024
|1' -77'
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:2
|Верес (Ровно)
|39' 76'
|24.11.2024
|1' -84'
|Верес (Ровно)
|1:1
|Александрия (Александрия)
|10.11.2024
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|2:0
|Рух (Львов)
|22'
|20.10.2024
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Верес (Ровно)
|05.10.2024
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|2:1
|Заря (Луганск)
|54' 85'
|27.09.2024
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|81'
|22.09.2024
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|2:2
|Ингулец (Петрово)
|15.09.2024
|1' -90'
|Полесье (Житомир)
|2:1
|Верес (Ровно)
|01.09.2024
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|1:3
|Левый берег (Киев)
|26.08.2024
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:1
|Верес (Ровно)
|18.08.2024
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|0:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|09.08.2024
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|1:2
|Динамо К (Киев)