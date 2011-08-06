|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|23
|1
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2011
|Был в запасе
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|28.10.2011
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|21.10.2011
|78' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|24.09.2011
|46' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.09.2011
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|2:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|10.09.2011
|71' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|26.08.2011
|1' -61'
|Томь (мол) (Томск)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|19.08.2011
|1' -75'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:3
|Рубин (мол) (Казань)
|13.08.2011
|62' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|06.08.2011
|1' -55'
|Амкар (мол) (Пермь)
|4:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|36'
|31.07.2011
|1' -69'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|23.07.2011
|1' -61'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|25.06.2011
|1' -65'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|21.06.2011
|1' -29'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|17.06.2011
|1' -64'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|17'
|13.06.2011
|86' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|20.05.2011
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|07.05.2011
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|42' 90'
|30.04.2011
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Томь (мол) (Томск)
|82'
|23.04.2011
|75' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|16.04.2011
|79' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|08.04.2011
|46' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|01.04.2011
|68' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|19.03.2011
|1' -67'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|12.03.2011
|1' -80'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:2
|Амкар (мол) (Пермь)