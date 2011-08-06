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    Евгений Рудаков - статистика

    #88 | Защитник
    Имя Евгений
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Рудаков
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 декабря 1992 (30 лет)
    Рост 172
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар (мол) 23 1 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2011 Был в запасе Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    28.10.2011 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    21.10.2011 78' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:2 Амкар (мол) (Пермь)
    24.09.2011 46' -90' Амкар (мол) (Пермь) 3:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    17.09.2011 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 2:1 Амкар (мол) (Пермь)
    10.09.2011 71' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:0 Спартак М (мол) (Москва)
    26.08.2011 1' -61' Томь (мол) (Томск) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    19.08.2011 1' -75' Амкар (мол) (Пермь) 2:3 Рубин (мол) (Казань)
    13.08.2011 62' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:2 Амкар (мол) (Пермь)
    06.08.2011 1' -55' Амкар (мол) (Пермь) 4:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    36'
    31.07.2011 1' -69' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Амкар (мол) (Пермь)
    23.07.2011 1' -61' Локомотив (мол) (Москва) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
    25.06.2011 1' -65' Амкар (мол) (Пермь) 0:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    21.06.2011 1' -29' Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    17.06.2011 1' -64' Амкар (мол) (Пермь) 3:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    17'
    13.06.2011 86' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    20.05.2011 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:3 Амкар (мол) (Пермь)
    07.05.2011 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:0 Амкар (мол) (Пермь)
    42' 90'
    30.04.2011 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Томь (мол) (Томск)
    82'
    23.04.2011 75' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Амкар (мол) (Пермь)
    16.04.2011 79' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    08.04.2011 46' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 3:0 Амкар (мол) (Пермь)
    01.04.2011 68' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    19.03.2011 1' -67' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Локомотив (мол) (Москва)
    12.03.2011 1' -80' ЦСКА (мол) (Москва) 2:2 Амкар (мол) (Пермь)
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