Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Локомотив (мол)
Амкар (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 19 марта 2011
Амкар (мол)
19.03.2011, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив (мол)
66'
И. Михалев
83'
В. Липин
90'
С. Джиоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Локомотив (мол)
Желтая карточка
С. Джиоев
Замена
Н. Самохвалов
️️️️
С. Джиоев
Замена
В. Смирнов
️️️️
Р. Быков
ГОЛ! 1:2!
С. Джиоев
ГОЛ! 1:1!
В. Липин
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Субботин
Желтая карточка
И. Михалев
Замена
В. Липин
️️️️
Н. Лапин
Замена
С. Гатагов
️️️️
Н. Калинский
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Е. Рудаков
ГОЛ! 1:0!
И. Михалев
Желтая карточка
А. Блынду
Желтая карточка
Н. Мияилович
Замена
А. Закускин
️️️️
С. Синявский
Замена
К. Морыганов
️️️️
Д. Кочкин
Замена
И. Михалев
️️️️
А. Скворцов
Замена
Б. Идову
️️️️
С. Мерзич
Замена
Н. Мияилович
️️️️
В. Федорив
Замена
М. Шумайлов
️️️️
И. Степанов
Замена
А. Гомелько
️️️️
А. Фильцов
Желтая карточка
А. Субботин
Желтая карточка
В. Федорив
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
14
Игорь Степанов
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
0
Самир Мерзич
ЦЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
84
Данил Кочкин
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Локомотив (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
24
Панайот Хартияди
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
93
Семен Синявский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волчек
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Никола Мияилович
ЛЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
Локомотив (мол)
12
Артем Гомелько
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
87
Владимир Смирнов
ЦЗ
22
Никита Самохвалов
ЦЗ
8
Александр Закускин
ЦП
54
Виктор Липин
ЦП
3-3-1-1-2
14
Степанов
98
Блынду
88
Рудаков
25
Смирнов
24
Федорив
5
Рябокобыленко
0
Мерзич
84
Кочкин
7
Тюкалов
9
Субботин
92
Скворцов
3-1-5-1
1
Фильцов
11
Павлов
0
Дьяков
28
Семенов
9
Лапин
24
Хартияди
18
Джиоев
78
Калинский
14
Цвейба
88
Быков
93
Синявский
84
Кочкин
2
Морыганов
2
Морыганов
84
Кочкин
14
Степанов
41
Шумайлов
41
Шумайлов
14
Степанов
0
Мерзич
30
Идову
30
Идову
0
Мерзич
24
Федорив
3
Мияилович
3
Мияилович
24
Федорив
88
Рудаков
18
Бурмистров
18
Бурмистров
88
Рудаков
92
Скворцов
39
Михалев
39
Михалев
92
Скворцов
9
Субботин
17
Васильев
17
Васильев
9
Субботин
93
Синявский
8
Закускин
8
Закускин
93
Синявский
9
Лапин
54
Липин
54
Липин
9
Лапин
88
Быков
87
Смирнов
87
Смирнов
88
Быков
18
Джиоев
22
Самохвалов
22
Самохвалов
18
Джиоев
1
Фильцов
12
Гомелько
12
Гомелько
1
Фильцов
78
Калинский
77
Гатагов
77
Гатагов
78
Калинский
Остались в запасе
Амкар (мол)
Локомотив (мол)
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Владимир Волчек
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Владимир Волчек
Статистика матча Амкар (мол) - Локомотив (мол)
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
Новости команд
Все
Амкар (мол)
Локомотив (мол)
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
15:16
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
10 ноября
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
6 ноября
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
4 ноября
3
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
4 ноября
6
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
15:16
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
10 ноября
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
6 ноября
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
4 ноября
3
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
4 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+