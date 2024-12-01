Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Егор Генералов - статистика

Днепр
Завершил карьеру
24 января 1993 (33), Сморгонь
#54 | Вратарь
189 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Днепр
25
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
1 : 3
23.11.2024
Ислочь
1' - 90'
24'
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
2 : 1
08.11.2024
Днепр
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
0 : 3
01.11.2024
Динамо-Брест
46' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Гомель
1 : 1
20.10.2024
Днепр
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Днепр
0 : 3
06.10.2024
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Минск
2 : 2
29.09.2024
Днепр
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Днепр
2 : 1
22.09.2024
Сморгонь
1' - 90'
72'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 0
16.09.2024
Днепр
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Днепр
1 : 1
01.09.2024
БАТЭ
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Неман
3 : 1
25.08.2024
Днепр
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Днепр
2 : 3
17.08.2024
Слуцк
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Арсенал
3 : 1
11.08.2024
Днепр
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Днепр
1 : 2
03.08.2024
Славия-Мозырь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Днепр
2 : 3
07.07.2024
Шахтер
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Ислочь
1 : 0
30.06.2024
Днепр
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Днепр
1 : 2
23.06.2024
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Динамо-Брест
6 : 1
15.06.2024
Днепр
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Торпедо-БелАЗ
4 : 2
02.06.2024
Днепр
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Днепр
0 : 1
27.05.2024
Гомель
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Нафтан
2 : 1
18.05.2024
Днепр
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Днепр
1 : 1
10.05.2024
Минск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Днепр
0 : 2
27.04.2024
Динамо Мн
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
БАТЭ
1 : 1
19.04.2024
Днепр
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Днепр
0 : 2
13.04.2024
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Слуцк
0 : 1
06.04.2024
Днепр
1' - 90'
90'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Днепр
0 : 0
29.03.2024
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
15.03.2024
Днепр
1' - 90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
1
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
8
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+