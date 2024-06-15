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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Днепр
Динамо-Брест - Днепр: обзор матча 15 июня 2024
Динамо-Брест
15.06.2024, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
6 : 1
Завершен
Днепр
60'
М. Касараб
61'
М. Гордейчук
70'
Г. Барковский
52'
Д. Виговский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Днепр
81'
Замена
К. Капов
️️️️
А. Дунаев
Замена
С. Кисляк
️️️️
Г. Барковский
79'
Желтая карточка
М. Касараб
78'
75'
Замена
И. Болтрушевич
️️️️
Г. Вершинин
Замена
Е. Храленков
️️️️
В. Лях
75'
ГОЛ! 3:1!
Г. Барковский
70'
Замена
А. Оладойе
️️️️
Э. Олехнович
69'
ГОЛ! 2:1!
М. Гордейчук
Пас отдал
М. Касараб
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Касараб
Пас отдал
А. Рахманов
60'
59'
Замена
М. Артюх
️️️️
Ф. Юркевич
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Виговский
Желтая карточка
Э. Олехнович
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
23
Артем Турич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
55
Никита Краснов
ЦП
8
Даниил Виговский
АП
17
Александр Александрович
АП
7
Юрий Клочков
АП
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Динамо-Брест
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
4
Адевале Оладойе
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Днепр
1
Даниил Шапко
ВР
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
69
Красимир Капов
ПВ
77
Мартин Артюх
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Козакевич
23
Лях
88
Дзиов
33
Рахманов
15
Касараб
7
Свирепа
23
Турич
23
Олехнович
62
Гордейчук
24
Корцов
11
Барковский
3-1-1-3
54
Генералов
16
Алисейко
23
Дунаев
26
Юркевич
21
Вершинин
55
Краснов
17
Александрович
7
Клочков
8
Виговский
23
Лях
6
Храленков
6
Храленков
23
Лях
23
Олехнович
4
Оладойе
4
Оладойе
23
Олехнович
11
Барковский
15
Кисляк
15
Кисляк
11
Барковский
21
Вершинин
22
Болтрушевич
22
Болтрушевич
21
Вершинин
23
Дунаев
69
Капов
69
Капов
23
Дунаев
26
Юркевич
77
Артюх
77
Артюх
26
Юркевич
Остались в запасе
Динамо-Брест
Днепр
59
Илья Колпачук
ЦЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
1
Даниил Шапко
ВР
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
59
Илья Колпачук
ЦЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниил Шапко
ВР
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
Главный тренер
Александр Бразевич
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Динамо-Брест - Днепр
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
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