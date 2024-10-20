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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Днепр
Гомель - Днепр: обзор матча 20 октября 2024
Гомель
20.10.2024, воскресенье, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Днепр
49'
Ф. Нето
51'
G. Feliciano
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Днепр
89'
Замена
Д. Виговский
️️️️
G. Feliciano
Замена
К. Ермакович
️️️️
А. Рылач
82'
74'
Замена
R. Margiev
️️️️
Ю. Клочков
Замена
Н. Некрасов
️️️️
А. Антилевский
72'
65'
Желтая карточка
Н. Краснов
Замена
В. Яцкевич
️️️️
И. Заяц
57'
Желтая карточка
И. Заяц
55'
51'
ГОЛ! 1:1!
G. Feliciano
Пас отдал
А. Лукашов
ГОЛ! 1:0!
Ф. Нето
Пас отдал
И. Заяц
49'
30'
Желтая карточка
Г. Вершинин
Желтая карточка
Р. Давискиба
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
25
Фернандо Нето
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
90
Gabriel Feliciano
ЦП
55
Никита Краснов
ЦП
77
Guilherme Brito
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
69
Красимир Капов
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
20
Лукуман Алиу
ЦП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Днепр
16
Денис Садовский
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
37
Ruslan Margiev
ЦП
17
Александр Александрович
АП
8
Даниил Виговский
АП
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
4-2-2-2
44
Клещук
30
Трояков
4
Ращеня
16
Заяц
3
Чаговец
42
Абдуллахи
25
Нето
37
Давискиба
2
Рылач
11
Антилевский
11
Эффаге
2-1-5-2
54
Генералов
22
Лукашов
22
Болтрушевич
21
Вершинин
20
Бордуков
90
55
Краснов
77
17
69
Капов
7
Клочков
16
Заяц
15
Яцкевич
15
Яцкевич
16
Заяц
11
Антилевский
18
Некрасов
18
Некрасов
11
Антилевский
2
Рылач
8
Ермакович
8
Ермакович
2
Рылач
7
Клочков
37
37
7
Клочков
90
8
Виговский
8
Виговский
90
Остались в запасе
Гомель
Днепр
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
20
Лукуман Алиу
ЦП
17
Андрей Потапенко
ЛВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
16
Денис Садовский
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
17
Александр Александрович
АП
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
20
Лукуман Алиу
ЦП
17
Андрей Потапенко
ЛВ
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
17
Александр Александрович
АП
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Гомель - Днепр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 3
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 3
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Днепр
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Днепр
- : -
06.03.2027
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
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