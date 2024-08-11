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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Арсенал - Днепр
Арсенал - Днепр: обзор матча 11 августа 2024
Арсенал
11.08.2024, воскресенье, 17:30
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Днепр
22'
В. Арутюнян
56'
Е. Бабич
74'
А. Петренко
78'
Ю. Клочков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Днепр
Замена
К. Волков
️️️️
Е. Бабич
88'
Замена
Д. Матяш
️️️️
Р. Мялковский
81'
Замена
Е. Сакута
️️️️
Ю. Ловец
81'
79'
Замена
И. Болтрушевич
️️️️
А. Дунаев
79'
Замена
Н. Краснов
️️️️
Г. Вершинин
78'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ю. Клочков
Замена
Д. Лутик
️️️️
В. Арутюнян
75'
ГОЛ! 3:0!
А. Петренко
Пас отдал
Ю. Ловец
74'
71'
Желтая карточка
К. Капов
68'
Желтая карточка
G. Brito
58'
Замена
А. Александрович
️️️️
С. Глебко
58'
Замена
К. Капов
️️️️
R. Margiev
ГОЛ! 2:0!
Е. Бабич
56'
54'
Желтая карточка
Г. Вершинин
Замена
А. Петренко
️️️️
М. Герасимов
46'
Желтая карточка
Д. Годяев
30'
ГОЛ! 1:0!
В. Арутюнян
Пас отдал
Е. Бабич
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
47
Данила Годяев
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
99
Руслан Мялковский
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
89
Вадим Арутюнян
ЦП
15
Егор Бабич
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Днепр
16
Денис Садовский
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
17
Donald Dongo
ЦП
77
Guilherme Brito
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
37
Ruslan Margiev
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
Главный тренер
Станислав Суворов
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
99
Кирилл Волков
ЦЗ
41
Дмитрий Лутик
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
99
Иван Толкачев
ЦФ
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
55
Никита Краснов
ЦП
17
Александр Александрович
АП
69
Красимир Капов
ПВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Сороко
13
Орешкевич
72
Позняк
5
Вегеря
47
Годяев
66
Агеев
99
Мялковский
11
Ловец
89
Арутюнян
39
Герасимов
15
Бабич
4-1-4-1
16
Садовский
16
Алисейко
23
Дунаев
26
Юркевич
22
Лукашов
21
Вершинин
77
17
Глебко
37
17
7
Клочков
15
Бабич
99
Волков
99
Волков
15
Бабич
89
Арутюнян
41
Лутик
41
Лутик
89
Арутюнян
11
Ловец
77
Сакута
77
Сакута
11
Ловец
39
Герасимов
34
Петренко
34
Петренко
39
Герасимов
99
Мялковский
25
Матяш
25
Матяш
99
Мялковский
23
Дунаев
22
Болтрушевич
22
Болтрушевич
23
Дунаев
21
Вершинин
55
Краснов
55
Краснов
21
Вершинин
17
Глебко
17
Александрович
17
Александрович
17
Глебко
37
69
Капов
69
Капов
37
Остались в запасе
Арсенал
Днепр
1
Иван Санько
ВР
99
Иван Толкачев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
54
Егор Генералов
ВР
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
99
Иван Толкачев
ЦФ
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Арсенал - Днепр
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
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