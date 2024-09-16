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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Днепр
Динамо Мн - Днепр: обзор матча 16 сентября 2024
Динамо Мн
16.09.2024, понедельник, 20:30
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Днепр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Днепр
87'
Замена
А. Александрович
️️️️
R. Margiev
82'
Замена
П. Бордуков
️️️️
Д. Виговский
Замена
В. Хващинский
️️️️
Т. Мельниченко
80'
75'
Желтая карточка
Д. Виговский
Замена
Б. Амиан
️️️️
Д. Куликов
72'
Замена
Р. Адеола
️️️️
Г. Жердев
66'
65'
Замена
N. Sobolev
️️️️
G. Brito
65'
Замена
Н. Краснов
️️️️
К. Капов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Днепр
16
Денис Садовский
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
37
Ruslan Margiev
ЦП
77
Guilherme Brito
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
8
Даниил Виговский
АП
69
Красимир Капов
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
18
Педро Игор
ЛВ
29
Бони Амиан
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
55
Никита Краснов
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
90
Gabriel Feliciano
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
17
Александр Александрович
АП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
4-2-3-1
21
Лапоухов
5
Рай
20
Сачивко
66
Политевич
32
Пигас
8
Селява
25
Куликов
10
Жердев
8
Демченко
98
Подстрелов
23
Мельниченко
4-1-3-2
16
Садовский
22
Лукашов
23
Дунаев
22
Болтрушевич
26
Юркевич
21
Вершинин
37
77
17
69
Капов
8
Виговский
25
Куликов
29
Амиан
29
Амиан
25
Куликов
23
Мельниченко
10
Хващинский
10
Хващинский
23
Мельниченко
10
Жердев
7
Адеола
7
Адеола
10
Жердев
69
Капов
55
Краснов
55
Краснов
69
Капов
8
Виговский
20
Бордуков
20
Бордуков
8
Виговский
37
17
Александрович
17
Александрович
37
77
11
11
77
Остались в запасе
Динамо Мн
Днепр
49
Артем Каратай
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
3
Джозеф Окоро
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
18
Педро Игор
ЛВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
54
Егор Генералов
ВР
17
Сергей Глебко
ЦП
90
Gabriel Feliciano
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
3
Джозеф Окоро
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
18
Педро Игор
ЛВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
17
Сергей Глебко
ЦП
90
Gabriel Feliciano
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Динамо Мн - Днепр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Днепр
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Днепр
- : -
06.03.2027
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Информация о матче
Стадион:
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