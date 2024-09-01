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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Днепр - БАТЭ
Днепр - БАТЭ: обзор матча 01 сентября 2024
Днепр
01.09.2024, воскресенье, 17:30
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
БАТЭ
21'
Ю. Клочков
45+2'
Т. Джикия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр - БАТЭ
Замена
К. Капов
️️️️
G. Brito
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Я. Эммануэль Аффи
Замена
П. Бордуков
️️️️
Н. Краснов
77'
Желтая карточка
Ф. Юркевич
73'
Замена
Д. Виговский
️️️️
R. Margiev
68'
62'
Замена
К. Черноок
️️️️
В. Сотников
Замена
Д. Алисейко
️️️️
А. Дунаев
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Т. Джикия
39'
Желтая карточка
В. Сотников
ГОЛ! 1:0!
Ю. Клочков
Пас отдал
Н. Краснов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
16
Денис Садовский
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
55
Никита Краснов
ЦП
90
Gabriel Feliciano
ЦП
37
Ruslan Margiev
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
Главный тренер
Станислав Суворов
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
89
Темур Джикия
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
77
Guilherme Brito
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
8
Даниил Виговский
АП
17
Александр Александрович
АП
69
Красимир Капов
ПВ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
5
Заи Сидибе
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
4-1-4-1
16
Садовский
23
Дунаев
26
Юркевич
22
Болтрушевич
22
Лукашов
21
Вершинин
55
Краснов
37
17
90
7
Клочков
4-3-1-2
23
Игнатьев
4
Хадаркевич
55
Аффи
14
Пашевич
14
Жимо
33
Сотников
68
Жульпа
8
Русенчик
27
Пилецкий
9
Шведчиков
89
Джикия
23
Дунаев
16
Алисейко
16
Алисейко
23
Дунаев
77
77
55
Краснов
20
Бордуков
20
Бордуков
55
Краснов
37
8
Виговский
8
Виговский
37
69
Капов
69
Капов
33
Сотников
17
Черноок
17
Черноок
33
Сотников
Остались в запасе
Днепр
БАТЭ
54
Егор Генералов
ВР
17
Александр Александрович
АП
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
17
Александр Александрович
АП
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Днепр - БАТЭ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Днепр
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Днепр
- : -
06.03.2027
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
- : -
06.03.2027
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
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