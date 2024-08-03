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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Днепр - Славия-Мозырь
Днепр - Славия-Мозырь: обзор матча 03 августа 2024
Днепр
03.08.2024, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Славия-Мозырь
69'
Ю. Клочков (П)
81'
А. Соловей
88'
А. Соловей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр - Славия-Мозырь
90'
Замена
Д. Прудник
️️️️
В. Полоз
Замена
К. Капов
️️️️
С. Глебко
90'
88'
ГОЛ! 1:2!
А. Соловей
Замена
А. Александрович
️️️️
Р. Грибовский
83'
81'
ГОЛ! 1:1!
А. Соловей
Пас отдал
С. Сазончик
80'
Желтая карточка
В. Полоз
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Клочков
69'
67'
Красная карточка
А. Шемрук
62'
Замена
А. Батищев
️️️️
M. Khachatryan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
16
Денис Садовский
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
17
Donald Dongo
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
37
Ruslan Margiev
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
6
Юлий Кузнецов
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
58
Maksim Khachatryan
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
Главный тренер
Иван Биончик
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Александр Александрович
АП
69
Красимир Капов
ПВ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Славия-Мозырь
1
Артем Макавчик
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
8
Валентин Бондаренко
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
11
Николай Рябых
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Садовский
22
Лукашов
23
Дунаев
22
Болтрушевич
16
Алисейко
21
Вершинин
17
17
Глебко
37
7
Клочков
9
Грибовский
4-2-1-3
1
Козлов
12
Иванов
25
Широбоков
28
Бугулов
2
Шемрук
6
Кузнецов
10
Сазончик
58
13
Полоз
17
Котляров
63
Сидоренко
9
Грибовский
17
Александрович
17
Александрович
9
Грибовский
17
Глебко
69
Капов
69
Капов
17
Глебко
13
Полоз
4
Прудник
4
Прудник
13
Полоз
58
9
Батищев
9
Батищев
58
Остались в запасе
Днепр
Славия-Мозырь
54
Егор Генералов
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
1
Артем Макавчик
ВР
26
Сергей Тихоновский
ЦП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
8
Валентин Бондаренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
26
Сергей Тихоновский
ЦП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
8
Валентин Бондаренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Днепр - Славия-Мозырь
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
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