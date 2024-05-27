Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Днепр - Гомель
Днепр - Гомель: обзор матча 27 мая 2024
Днепр
27.05.2024, понедельник, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Гомель
90+2'
Р. Жуниор Эффаге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр - Гомель
Желтая карточка
Ю. Клочков
90'
+5
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Р. Жуниор Эффаге
Пас отдал
Е. Барсуков
86'
Замена
Т. Пухов
️️️️
И. Грищенко
Замена
К. Капов
️️️️
М. Артюх
74'
Замена
Д. Анкудинов
️️️️
Б. Амиан
70'
Замена
С. Глебко
️️️️
Н. Краснов
70'
67'
Замена
Д. Козловский
️️️️
А. Нурымбет
Замена
И. Каргбо
️️️️
Д. Донго
64'
46'
Замена
Е. Барсуков
️️️️
А. Антилевский
Замена
А. Александрович
️️️️
Д. Алисейко
46'
Желтая карточка
Н. Краснов
32'
20'
Замена
Р. Давискиба
️️️️
Ф. Акын
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
17
Дональд Донго
ЛВ
21
Глеб Вершинин
ОП
29
Бони Амиан
ЦП
55
Никита Краснов
ЦП
8
Даниил Виговский
АП
7
Юрий Клочков
АП
77
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
54
Фуркан Акын
ЦП
23
Абинур Нурымбет
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Днепр
1
Даниил Шапко
ВР
15
Максим Модулев
ЦЗ
17
Сергей Глебко
ЦП
17
Александр Александрович
АП
69
Красимир Капов
ПВ
93
Данил Анкудинов
ЦФ
99
Майкл Огболе
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
7
Тимур Пухов
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
15
Денис Козловский
ПВ
3-1-2-3-1
54
Генералов
26
Юркевич
23
Дунаев
16
Алисейко
21
Вершинин
29
Амиан
55
Краснов
17
Донго
7
Клочков
8
Виговский
77
Артюх
4-1-2-3
44
Клещук
15
Яцкевич
16
Заяц
4
Ращеня
91
Назаренко
54
Акын
2
Рылач
23
Нурымбет
11
Эффаге
9
Грищенко
11
Антилевский
29
Амиан
93
Анкудинов
93
Анкудинов
29
Амиан
55
Краснов
17
Глебко
17
Глебко
55
Краснов
16
Алисейко
17
Александрович
17
Александрович
16
Алисейко
77
Артюх
69
Капов
69
Капов
77
Артюх
17
Донго
77
Каргбо
77
Каргбо
17
Донго
9
Грищенко
7
Пухов
7
Пухов
9
Грищенко
54
Акын
37
Давискиба
37
Давискиба
54
Акын
11
Антилевский
8
Барсуков
8
Барсуков
11
Антилевский
23
Нурымбет
15
Козловский
15
Козловский
23
Нурымбет
Остались в запасе
Днепр
Гомель
99
Майкл Огболе
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
15
Максим Модулев
ЦЗ
1
Даниил Шапко
ВР
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
87
Олег Ковалев
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
99
Майкл Огболе
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
15
Максим Модулев
ЦЗ
1
Даниил Шапко
ВР
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Днепр - Гомель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Новости команд
Все
Днепр
Гомель
«Минск» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Немана» и «Гомеля» на победу в матче 30-го тура
10:52
Высшая лига: шансы «Минска» и «Днепра Могилев» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 13:11
«Днепр» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Минск» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Минска» и «Днепра Могилев» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 13:11
«Днепр» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Днепра» и «Витебска» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Неман» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Немана» и «Гомеля» на победу в матче 30-го тура
10:52
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Гомель» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 28 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+