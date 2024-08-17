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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Днепр - Слуцк
Днепр - Слуцк: обзор матча 17 августа 2024
Днепр
17.08.2024, суббота, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Слуцк
47'
Н. Краснов
90+5'
Ю. Клочков
8'
С. Пушняков
12'
И. Юрин
45+1'
К. Цепенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр - Слуцк
ГОЛ! 2:3!
Ю. Клочков
90'
+5
Желтая карточка
Г. Вершинин
79'
Замена
N. Sobolev
️️️️
Д. Алисейко
75'
ГОЛ! 1:3!
Н. Краснов
47'
Замена
Н. Краснов
️️️️
А. Александрович
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
К. Цепенков
Пас отдал
В. Сычев
Желтая карточка
G. Brito
31'
Замена
Г. Вершинин
️️️️
С. Глебко
22'
Замена
К. Капов
️️️️
Р. Грибовский
22'
12'
ГОЛ! 0:2!
И. Юрин
Пас отдал
К. Цепенков
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Пушняков
Пас отдал
К. Цепенков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
37
Ruslan Margiev
ЦП
77
Guilherme Brito
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
17
Александр Александрович
АП
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Днепр
16
Денис Садовский
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
17
Donald Dongo
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
55
Никита Краснов
ЦП
69
Красимир Капов
ПВ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Слуцк
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
4-3-2-1
54
Генералов
16
Алисейко
26
Юркевич
22
Болтрушевич
22
Лукашов
37
77
17
Глебко
17
Александрович
7
Клочков
9
Грибовский
3-2-3-1-1
30
Брановец
77
Юрин
12
Былинкин
20
Мартьянов
28
Михнюк
27
Курлович
18
Буньон
9
Сычев
16
Семенов
9
Пушняков
37
Цепенков
17
Глебко
21
Вершинин
21
Вершинин
17
Глебко
17
Александрович
55
Краснов
55
Краснов
17
Александрович
9
Грибовский
69
Капов
69
Капов
9
Грибовский
16
Алисейко
11
11
16
Алисейко
Остались в запасе
Днепр
Слуцк
16
Денис Садовский
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
17
Donald Dongo
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
17
Donald Dongo
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Днепр - Слуцк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
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