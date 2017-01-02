Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Али Сиссоко - статистика

Завершил карьеру
15 сентября 1987 (39), Блуа
#26 | Защитник
184 см | 78 кг
Франция | Сенегал
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астон Вилла
12
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Кардифф
1 : 0
02.01.2017
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Норвич Сити
1 : 0
13.12.2016
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Астон Вилла
1 : 0
10.12.2016
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Лидс
2 : 0
03.12.2016
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Астон Вилла
3 : 1
26.11.2016
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Брайтон
1 : 1
18.11.2016
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Астон Вилла
2 : 1
05.11.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
30.10.2016
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Астон Вилла
1 : 0
22.10.2016
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Рединг
1 : 2
18.10.2016
Астон Вилла
1' - 77'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Астон Вилла
1 : 1
15.10.2016
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Престон
2 : 0
01.10.2016
Астон Вилла
1' - 81'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Барнсли
1 : 1
27.09.2016
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
24.09.2016
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
17.09.2016
Астон Вилла
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Астон Вилла
1 : 1
14.09.2016
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Астон Вилла
2 : 2
11.09.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
86'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бристоль Сити
3 : 1
27.08.2016
Астон Вилла
1' - 17'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Дерби Каунти
0 : 0
20.08.2016
Астон Вилла
1' - 90'
73'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Астон Вилла
1 : 1
16.08.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Астон Вилла
3 : 0
13.08.2016
Ротерхэм
1' - 90'
21'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
07.08.2016
Астон Вилла
1' - 90'
Главные новости
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
Вчера, 22:56
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
Вчера, 22:43
14
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
Вчера, 22:30
3
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
Вчера, 22:15
3
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
Вчера, 21:59
5
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
Вчера, 21:21
3
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
Вчера, 20:58
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+