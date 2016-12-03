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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Астон Вилла
Лидс - Астон Вилла: обзор матча 03 декабря 2016
Лидс
03.12.2016, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 19 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
68'
К. Руф
90+4'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Астон Вилла
ГОЛ! 2:0!
К. Вуд
90'
+4
90'
Желтая карточка
Д. Грилиш
90'
Желтая карточка
Ж. Айю
Замена
А. Моуатт
️️️️
К. Руф
80'
77'
Замена
Ж. Айю
️️️️
А. Адома
77'
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Р. Жестеде
Желтая карточка
П. Янссон
76'
Замена
С. Даллас
️️️️
С. Дукара
73'
ГОЛ! 1:0!
К. Руф
Пас отдал
С. Дукара
68'
67'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Г. Гарднер
Желтая карточка
К. Филлипс
40'
15'
Желтая карточка
М. Йединак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЛФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
37
Альберт Адома
РФ
Главный тренер
Стив Брюс
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Астон Вилла
26
Али Сиссоко
ЛЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
36
Аарон Тшибола
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
4-1-1-4
31
Грин
18
Янссон
18
Тэйлор
5
Бартли
12
Эйлинг
27
Филлипс
14
Виейра
7
Руф
9
Вуд
15
Дукара
9
Сако
4-1-2-3
95
Голлини
21
Хаттон
4
Элфик
17
Честер
23
Амави
8
Вествуд
20
Гарднер
15
Йединак
37
Адома
39
Жестеде
26
Коджиа
15
Дукара
15
Даллас
15
Даллас
15
Дукара
7
Руф
20
Моуатт
20
Моуатт
7
Руф
20
Гарднер
10
Грилиш
10
Грилиш
20
Гарднер
37
Адома
10
Айю
10
Айю
37
Адома
39
Жестеде
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
39
Жестеде
Остались в запасе
Лидс
Астон Вилла
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
26
Али Сиссоко
ЛЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Остались в запасе
26
Али Сиссоко
ЛЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Лидс - Астон Вилла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Элланд Роад
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