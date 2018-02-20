Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Росс Уоллес - статистика

Завершил карьеру
23 мая 1985 (41), Данди
#23 | Полузащитник
168 см | 64 кг
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Уэнсдэй
25
2
2
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Миллуолл
2 : 1
20.02.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Барнсли
1 : 1
10.02.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 3
03.02.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Мидлсбро
0 : 0
30.01.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
20.01.2018
Кардифф
1' - 90'
77'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 0
12.01.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
74'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
01.01.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Брентфорд
2 : 0
30.12.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
39'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ноттингем Форест
0 : 3
26.12.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
23.12.2017
Мидлсбро
1' - 90'
30'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 1
15.12.2017
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Норвич Сити
3 : 1
09.12.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 2
02.12.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
22.11.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
18.11.2017
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Астон Вилла
1 : 2
04.11.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
1'
56'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
31.10.2017
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
28.10.2017
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Дерби Каунти
2 : 0
21.10.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
2 : 1
14.10.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
01.10.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
27.09.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 4
24.09.2017
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
1 : 1
16.09.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
12.09.2017
Брентфорд
1' - 90'
70'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
09.09.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
75'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бертон Альбион
1 : 1
26.08.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Фулхэм
0 : 1
19.08.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
16.08.2017
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
12.08.2017
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Престон
1 : 0
05.08.2017
Шеффилд Уэнсдэй
67' - 90'
Главные новости
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
22:56
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
22:43
13
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
22:30
2
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
22:15
3
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
21:59
5
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
21:21
2
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
10
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
16
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+