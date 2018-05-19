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Кадер Мангане
Статистика
Кадер Мангане - статистика
Завершил карьеру
23 марта 1983 (43)
#12 | Защитник
190 см | 85 кг
Сенегал
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Кубок Африканских Наций 2012
Лига Европы 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Страсбур
20
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Нант
1 : 0
19.05.2018
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Страсбур
3 : 2
12.05.2018
Лион
1' - 90'
85'
Франция. Лига 1, 36 тур
Ренн
2 : 1
06.05.2018
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Страсбур
1 : 1
28.04.2018
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Амьен
3 : 1
21.04.2018
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Страсбур
2 : 1
11.02.2018
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Страсбур
0 : 2
03.02.2018
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
2 : 1
28.01.2018
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Страсбур
3 : 2
20.01.2018
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Страсбур
0 : 2
12.01.2018
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
3 : 0
20.12.2017
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
2 : 1
16.12.2017
Тулуза
1' - 90'
52'
29'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
0 : 3
08.12.2017
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Страсбур
2 : 1
02.12.2017
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Страсбур
0 : 0
28.11.2017
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
2 : 2
24.11.2017
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
2 : 1
18.11.2017
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Дижон
1 : 1
30.09.2017
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 2
24.09.2017
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
3 : 0
16.09.2017
Страсбур
1' - 90'
63'
Франция. Лига 1, 5 тур
Страсбур
0 : 1
09.09.2017
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
2 : 0
27.08.2017
Страсбур
1' - 90'
29'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 1
19.08.2017
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
3 : 0
13.08.2017
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Лион
4 : 0
05.08.2017
Страсбур
1' - 90'
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