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Давиде Бривио
Статистика
Давиде Бривио - статистика
Завершил карьеру
17 марта 1988 (38), Милан
#28 | Защитник
185 см | 82 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1 : 0
07.05.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
1 : 2
30.04.2017
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
4 : 0
23.04.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2 : 2
15.04.2017
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
0 : 5
02.04.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1 : 0
18.03.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0 : 1
11.03.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Эмполи
0 : 2
05.03.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
1 : 1
26.02.2017
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
5 : 0
19.02.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2 : 2
22.01.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
4 : 1
15.01.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
1 : 0
22.12.2016
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
3 : 4
18.12.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 0
15.12.2016
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
2 : 0
11.12.2016
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кьево
0 : 0
05.12.2016
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Аталанта
3 : 0
30.10.2016
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
2 : 1
22.10.2016
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
0 : 0
16.10.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
0 : 1
02.10.2016
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
1 : 1
25.09.2016
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0 : 0
21.09.2016
Наполи
Был в запасе
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