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Франческо Модесто
Статистика
Франческо Модесто - статистика
Завершил карьеру
16 февраля 1982 (44)
#32 | Полузащитник
177 см | 72 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пескара
19
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1 : 1
21.04.2013
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Пескара
2 : 3
13.04.2013
Сиена
1' - 76'
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2 : 1
06.04.2013
Пескара
1' - 90'
88'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
3 : 0
30.03.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
2 : 0
25.02.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
0 : 2
17.02.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Пескара
2 : 3
03.02.2013
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Пескара
0 : 2
20.01.2013
Торино
1' - 90'
84'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
2 : 0
12.01.2013
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
0 : 2
06.01.2013
Пескара
1' - 90'
47'
Италия. Серия А, 18 тур
Пескара
2 : 1
21.12.2012
Катания
1' - 68'
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
4 : 1
16.12.2012
Пескара
1' - 90'
40'
Италия. Серия А, 16 тур
Пескара
2 : 0
09.12.2012
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
5 : 1
02.12.2012
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Пескара
0 : 1
25.11.2012
Рома
1' - 80'
Италия. Серия А, 13 тур
Сиена
1 : 0
18.11.2012
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Пескара
1 : 6
10.11.2012
Ювентус
1' - 90'
67'
Италия. Серия А, 11 тур
Пескара
2 : 0
04.11.2012
Парма
1' - 75'
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
2 : 0
31.10.2012
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Пескара
0 : 0
28.10.2012
Аталанта
1' - 73'
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1 : 0
21.10.2012
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
1 : 1
23.09.2012
Пескара
1' - 80'
Италия. Серия А, 3 тур
Пескара
2 : 3
16.09.2012
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
2 : 0
25.08.2012
Парма
Был в запасе
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