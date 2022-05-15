Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эрдем Алпарслан - статистика

Завершил карьеру
11 декабря 1988 (37)
#60 | Защитник
174 см | 68 кг
Турция | Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карагюмрюк
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Фенербахче
0 : 0
15.05.2022
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Карагюмрюк
3 : 1
07.05.2022
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Коньяспор
1 : 2
30.04.2022
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
23.04.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Трабзонспор
1 : 1
15.04.2022
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
3 : 2
09.04.2022
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Галатасарай
2 : 0
02.04.2022
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
3 : 0
18.03.2022
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Хатайспор
3 : 0
12.03.2022
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Карагюмрюк
0 : 0
06.03.2022
Алтай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 2
26.02.2022
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Карагюмрюк
1 : 0
20.02.2022
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Антальяспор
3 : 0
13.02.2022
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Карагюмрюк
1 : 0
05.02.2022
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Адана Демирспор
5 : 0
22.01.2022
Карагюмрюк
66' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Карагюмрюк
0 : 1
18.01.2022
Бешикташ
90' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
2 : 0
15.01.2022
Ризеспор
84' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Газиантеп
3 : 1
08.01.2022
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Аланьяспор
1 : 1
26.12.2021
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Гезтепе
0 : 1
19.12.2021
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Гиресунспор
3 : 1
05.12.2021
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Карагюмрюк
0 : 2
28.11.2021
Трабзонспор
Был в запасе
Главные новости
ЦСКА объявил об уходе легионера
17:27
Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
17:09
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
3
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
1
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
4
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
2
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
ВидеоОрлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
18
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
5
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+