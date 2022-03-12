Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Карагюмрюк
Хатайспор - Карагюмрюк: обзор матча 12 марта 2022
Хатайспор
12.03.2022, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Карагюмрюк
29'
С. Лобжанидзе
34'
А. Эль-Кааби
58'
А. Эль-Кааби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Карагюмрюк
Замена
Кахраба
️️️️
С. Лобжанидзе
88'
Замена
С. Темель
️️️️
М. Буджемаа
88'
Замена
Ф. Курукук
️️️️
И. Сакей
87'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
А. Эль-Кааби
78'
Замена
Я. Бензия
️️️️
Р. Рибейру
70'
65'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
Я. Салибу
ГОЛ! 3:0!
А. Эль-Кааби
58'
46'
Замена
Л. Мерджан
️️️️
А. Туре
46'
Замена
А. Пешич
️️️️
Л. Билья
46'
Замена
Я. Карамо
️️️️
А. Муса
ГОЛ! 2:0!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
Р. Рибейру
34'
ГОЛ! 1:0!
С. Лобжанидзе
Пас отдал
Р. Рибейру
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
8
Мехди Буджемаа
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Карагюмрюк
88
Джанер Эркин
ЛЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
93
Яннис Салибу
ЦФ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
10
Кахраба
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
16
Селимджан Темель
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Самед Онур
АП
22
Левент Мерджан
АП
90
Берке Демиркан
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
4-3-3
1
Моанд
22
Черекчи
3
Адекугбе
4
Эргюн
53
Оксюз
5
Сакей
8
Буджемаа
12
Лобжанидзе
9
Эль-Кааби
20
Рибейру
92
Диуф
4-1-2-1-3
29
Балковец
4
Бираски
54
Дурсун
88
Эркин
7
Туре
8
Бистрович
6
Билья
7
Муса
77
Угур
2
Вивиано
93
Салибу
5
Сакей
22
Курукук
22
Курукук
5
Сакей
12
Лобжанидзе
10
Кахраба
10
Кахраба
12
Лобжанидзе
9
Эль-Кааби
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
9
Эль-Кааби
8
Буджемаа
16
Темель
16
Темель
8
Буджемаа
20
Рибейру
8
Бензия
8
Бензия
20
Рибейру
7
Муса
14
Карамо
14
Карамо
7
Муса
93
Салибу
10
Дурмаз
10
Дурмаз
93
Салибу
7
Туре
22
Мерджан
22
Мерджан
7
Туре
6
Билья
8
Пешич
8
Пешич
6
Билья
Остались в запасе
Хатайспор
Карагюмрюк
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
90
Берке Демиркан
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
Остались в запасе
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
90
Берке Демиркан
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Хатайспор - Карагюмрюк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
Новости команд
Все
Хатайспор
Карагюмрюк
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
2025.12.11 23:18
10
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
2025.09.08 23:23
4
«Хатайспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025
2025.05.26 18:50
Прогноз на точный счeт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025
2025.05.25 11:00
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+