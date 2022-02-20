Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Сивасспор
Карагюмрюк - Сивасспор: обзор матча 20 февраля 2022
Карагюмрюк
20.02.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Сивасспор
68'
Ф. Борини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Сивасспор
90'
+3
Желтая карточка
К. Атакан Кесгин
Замена
Ю. Балковец
️️️️
Ф. Борини
90'
+2
Желтая карточка
Б. Бекароглу
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Градель
89'
Замена
С. Камара
️️️️
Ф. Файр
Желтая карточка
Д. Дурмаз
87'
Замена
Я. Салибу
️️️️
Э. Мор
87'
Замена
А. Угур
️️️️
Д. Дурмаз
87'
Замена
Л. Мерджан
️️️️
А. Муса
79'
74'
Замена
М. Конате
️️️️
И. Кофи
74'
Замена
К. Атакан Кесгин
️️️️
П. Энрике
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Борини
68'
67'
Желтая карточка
У. Чифтци
56'
Замена
Х. Арслан
️️️️
Х. Феликс
44'
Желтая карточка
И. Кофи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
88
Джанер Эркин
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
32
Деррик Люккассен
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
80
Hakan Akgül
ЦП
8
Самед Онур
АП
22
Левент Мерджан
АП
13
Чем Каблан
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
Сивасспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
3-3-2-3
88
Эркин
54
Дурсун
86
Бекароглу
6
Билья
8
Бистрович
10
Дурмаз
7
Мор
7
Муса
16
Борини
32
Люккассен
2
Вивиано
3-4-3
25
Йилдырым
6
Гутас
3
Чифтци
88
Османпаша
76
Файр
10
Градель
7
Энрике
5
Кофи
80
Кайоде
17
Йесилюрт
7
Феликс
16
Борини
29
Балковец
29
Балковец
16
Борини
7
Муса
22
Мерджан
22
Мерджан
7
Муса
10
Дурмаз
77
Угур
77
Угур
10
Дурмаз
7
Мор
93
Салибу
93
Салибу
7
Мор
76
Файр
14
Камара
14
Камара
76
Файр
7
Феликс
37
Арслан
37
Арслан
7
Феликс
7
Энрике
20
Кесгин
20
Кесгин
7
Энрике
5
Кофи
11
Конате
11
Конате
5
Кофи
Остались в запасе
Карагюмрюк
Сивасспор
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
80
Hakan Akgül
ЦП
13
Чем Каблан
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
18
Эмре Сатылмыш
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
80
Hakan Akgül
ЦП
13
Чем Каблан
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
Остались в запасе
18
Эмре Сатылмыш
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Карагюмрюк - Сивасспор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
Новости команд
Все
Карагюмрюк
Сивасспор
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+