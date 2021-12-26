Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Карагюмрюк
Аланьяспор - Карагюмрюк: обзор матча 26 декабря 2021
Аланьяспор
26.12.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Карагюмрюк
57'
Э. Бекироглу
71'
А. Пешич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Карагюмрюк
83'
Желтая карточка
С. Дурсун
83'
Замена
Б. Демиркан
️️️️
Д. Дурмаз
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Давидсон
81'
Замена
Ф. Аксой
️️️️
Ж. Новейш
81'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Ф. Дьедиу
73'
71'
ГОЛ! 1:1!
А. Пешич
Пас отдал
Ю. Балковец
Замена
Э. Акбаба
️️️️
Э. Бекироглу
66'
63'
Замена
Я. Салибу
️️️️
Т. Торун
63'
Замена
Э. Эзтюмер
️️️️
А. Угур
ГОЛ! 1:0!
Э. Бекироглу
Пас отдал
Давидсон
57'
46'
Замена
Ф. Борини
️️️️
А. Бертолаччи
31'
Замена
С. Дурсун
️️️️
В. Хеденстад
Желтая карточка
Т. Бингель
21'
6'
Желтая карточка
Д. Дурмаз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
24
Juanfran
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
11
Давидсон
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Карагюмрюк
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
32
Деррик Люккассен
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
1
Серкан Киринтили
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
70
Огуз Айдын
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
54
Салих Дурсун
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
8
Самед Онур
АП
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
3-3-4
28
Марафона
24
32
Мевля
19
Милунович
11
Давидсон
20
Гюнеш
7
Новейш
75
Бингель
18
Дьедиу
10
Бекироглу
7
Караджа
3-4-4
87
Жуканович
6
Хеденстад
29
Балковец
91
Бертолаччи
8
Торун
6
Билья
10
Дурмаз
32
Люккассен
77
Угур
8
Пешич
2
Вивиано
10
Бекироглу
8
Акбаба
8
Акбаба
10
Бекироглу
11
Давидсон
21
Кандеяш
21
Кандеяш
11
Давидсон
7
Новейш
20
Аксой
20
Аксой
7
Новейш
18
Дьедиу
15
Бабакар
15
Бабакар
18
Дьедиу
6
Хеденстад
54
Дурсун
54
Дурсун
6
Хеденстад
77
Угур
50
Эзтюмер
50
Эзтюмер
77
Угур
91
Бертолаччи
16
Борини
16
Борини
91
Бертолаччи
8
Торун
93
Салибу
93
Салибу
8
Торун
10
Дурмаз
90
Демиркан
90
Демиркан
10
Дурмаз
Остались в запасе
Аланьяспор
Карагюмрюк
99
Юсуф Карагез
ВР
1
Серкан Киринтили
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
70
Огуз Айдын
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
1
Серкан Киринтили
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
70
Огуз Айдын
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Остались в запасе
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Аланьяспор - Карагюмрюк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
Все
Аланьяспор
Карагюмрюк
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+