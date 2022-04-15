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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Карагюмрюк
Трабзонспор - Карагюмрюк: обзор матча 15 апреля 2022
Трабзонспор
15.04.2022, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Карагюмрюк
58'
В. Уго
45+4'
Л. Билья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Карагюмрюк
Замена
Ж. Куасси
️️️️
Джанини
90'
+2
Замена
Б. Койта
️️️️
М. Гамшик
85'
73'
Замена
А. Туре
️️️️
А. Муса
62'
Замена
Ф. Борини
️️️️
Я. Карамо
ГОЛ! 1:1!
В. Уго
Пас отдал
С. Денсвил
58'
Замена
Э. Нвакаеме
️️️️
А. Корнелиус
46'
Замена
А. Омюр
️️️️
Ю. Эрдоган
46'
45'
+5
Желтая карточка
Д. Люккассен
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
Л. Билья
Желтая карточка
Ю. Эрдоган
45'
+2
36'
Желтая карточка
Д. Бираски
16'
Желтая карточка
А. Пешич
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Х. Тюркмен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
54
Салих Дурсун
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Самед Онур
АП
13
Чем Каблан
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
4-2-2-2
1
Чакир
4
Денсвил
14
Уго
4
Тюркмен
33
Перес
17
Гамшик
24
Токез
9
Бакасетас
10
Вишча
21
Джанини
14
Корнелиус
4-2-3-1
2
Вивиано
86
Бекароглу
4
Бираски
32
Люккассен
88
Эркин
6
Билья
8
Бистрович
7
Муса
22
Мерджан
14
Карамо
8
Пешич
4
Тюркмен
10
Эрдоган
10
Эрдоган
4
Тюркмен
Эрдоган
33
Омюр
33
Омюр
Эрдоган
21
Джанини
17
Куасси
17
Куасси
21
Джанини
14
Корнелиус
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
14
Корнелиус
17
Гамшик
55
Койта
55
Койта
17
Гамшик
7
Муса
7
Туре
7
Туре
7
Муса
14
Карамо
16
Борини
16
Борини
14
Карамо
Остались в запасе
Трабзонспор
Карагюмрюк
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Абдулла Авчи
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
54
Салих Дурсун
ОП
13
Чем Каблан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
54
Салих Дурсун
ОП
13
Чем Каблан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Трабзонспор - Карагюмрюк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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