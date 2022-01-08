Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Карагюмрюк
Газиантеп - Карагюмрюк: обзор матча 08 января 2022
Газиантеп
08.01.2022, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Карагюмрюк
6'
Ф. Соялп
18'
М. Демир
73'
Ж. Фигейредо
51'
Э. Мор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Карагюмрюк
Замена
Т. Бервен
️️️️
Ж. Фигейредо
89'
Замена
М. Джихан
️️️️
А. Максим
88'
86'
Желтая карточка
Б. Бекароглу
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
Ф. Соялп
83'
Замена
А. Сагаль
️️️️
Х. Мендиль
83'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Фигейредо
Пас отдал
Ф. Соялп
73'
73'
Замена
А. Пешич
️️️️
Я. Салибу
Замена
О. Джейлан
️️️️
М. Демир
71'
51'
ГОЛ! 2:1!
Э. Мор
Пас отдал
Я. Салибу
Желтая карточка
А. Меркель
50'
49'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Д. Люккассен
46'
Замена
Э. Мор
️️️️
Э. Эзтюмер
46'
Замена
Я. Карамо
️️️️
Т. Торун
46'
Замена
Ю. Балковец
️️️️
Д. Эркин
39'
Желтая карточка
Д. Эркин
ГОЛ! 2:0!
М. Демир
Пас отдал
А. Максим
18'
10'
Желтая карточка
Т. Торун
ГОЛ! 1:0!
Ф. Соялп
Пас отдал
Ж. Фигейредо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Карагюмрюк
88
Джанер Эркин
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
32
Деррик Люккассен
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
53
Yusuf Turk
ЦФ
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
22
Левент Мерджан
АП
7
Эмре Мор
ПВ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
4-3-3
19
Гювенк
37
Мендиль
11
Пехливан
70
Кициу
14
Тошка
21
Меркель
44
Максим
8
Соялп
9
Демир
25
Фигейредо
5
Эрсой
3-3-5
87
Жуканович
86
Бекароглу
88
Эркин
50
Эзтюмер
6
Билья
8
Торун
2
Вивиано
32
Люккассен
93
Салибу
16
Борини
77
Угур
9
Демир
77
Джейлан
77
Джейлан
9
Демир
8
Соялп
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
8
Соялп
44
Максим
11
Джихан
11
Джихан
44
Максим
37
Мендиль
28
Сагаль
28
Сагаль
37
Мендиль
25
Фигейредо
19
Бервен
19
Бервен
25
Фигейредо
8
Торун
14
Карамо
14
Карамо
8
Торун
88
Эркин
29
Балковец
29
Балковец
88
Эркин
32
Люккассен
54
Дурсун
54
Дурсун
32
Люккассен
50
Эзтюмер
7
Мор
7
Мор
50
Эзтюмер
93
Салибу
8
Пешич
8
Пешич
93
Салибу
Остались в запасе
Газиантеп
Карагюмрюк
27
Бурак Бозан
ВР
80
Berke Gurbuz
ЦФ
53
Yusuf Turk
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
22
Левент Мерджан
АП
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
80
Berke Gurbuz
ЦФ
53
Yusuf Turk
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
22
Левент Мерджан
АП
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Газиантеп - Карагюмрюк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Газиантеп
Новости команд
Все
Газиантеп
Карагюмрюк
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+