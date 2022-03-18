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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Кайсериспор
Карагюмрюк - Кайсериспор: обзор матча 18 марта 2022
Карагюмрюк
18.03.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Кайсериспор
10'
Э. Мор
36'
Э. Мор
76'
Э. Мор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Кайсериспор
88'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
Замена
Л. Мерджан
️️️️
К. Бистрович
82'
81'
Желтая карточка
М. Пектемек
Замена
А. Муса
️️️️
Э. Мор
81'
ГОЛ! 3:0!
Э. Мор
Пас отдал
А. Туре
76'
Замена
Я. Карамо
️️️️
Д. Дурмаз
71'
Желтая карточка
Б. Бекароглу
69'
64'
Замена
Г. Саздаги
️️️️
М. Кардозу
64'
Замена
И. Парлак
️️️️
М. Гавранович
64'
Замена
М. Пектемек
️️️️
М. Тиам
56'
Желтая карточка
М. Хосейни
Желтая карточка
Л. Билья
47'
46'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
И. Акдаг
ГОЛ! 2:0!
Э. Мор
Пас отдал
Д. Дурмаз
36'
ГОЛ! 1:0!
Э. Мор
Пас отдал
Л. Билья
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
29
Юре Балковец
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
8
Самед Онур
АП
22
Левент Мерджан
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
4-1-3-1-2
29
Балковец
4
Бираски
54
Дурсун
86
Бекароглу
7
Туре
10
Дурмаз
8
Бистрович
6
Билья
7
Мор
8
Пешич
2
Вивиано
2-4-1-3
25
Баязит
15
5
Хосейни
6
Пармак
91
Бертолаччи
9
Тиам
6
Булут
20
Кардозу
12
Акдаг
28
Дживелек
19
Гавранович
10
Дурмаз
14
Карамо
14
Карамо
10
Дурмаз
8
Бистрович
22
Мерджан
22
Мерджан
8
Бистрович
7
Мор
7
Муса
7
Муса
7
Мор
12
Акдаг
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
12
Акдаг
20
Кардозу
25
Саздаги
25
Саздаги
20
Кардозу
19
Гавранович
23
Парлак
23
Парлак
19
Гавранович
9
Тиам
9
Пектемек
9
Пектемек
9
Тиам
Остались в запасе
Карагюмрюк
Кайсериспор
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
1
Silviu Lung Jr.
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
Остались в запасе
1
Silviu Lung Jr.
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Карагюмрюк - Кайсериспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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