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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Карагюмрюк
Фенербахче - Карагюмрюк: обзор матча 15 мая 2022
Фенербахче
15.05.2022, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 37 тур
0 : 0
Завершен
Карагюмрюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Карагюмрюк
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
89'
85'
Желтая карточка
Ф. Борини
Желтая карточка
М. Тиссеран
84'
80'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
Э. Мор
Замена
Э. Валенсия
️️️️
С. Дурсун
75'
Замена
Х. Соса
️️️️
Н. Сангаре
75'
Желтая карточка
Н. Сангаре
71'
69'
Замена
Л. Мерджан
️️️️
А. Муса
68'
Замена
Я. Карамо
️️️️
К. Бистрович
Желтая карточка
И. Кахведжи
61'
14'
Желтая карточка
Б. Бекароглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
17
Бурак Капачак
ЦП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
30
Эннер Валенсия
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Самед Онур
АП
22
Левент Мерджан
АП
4-1-3-1-1
1
Баиндыр
30
Сангаре
32
Тиссеран
4
Азиз
26
Осайи-Самуэль
14
Густаво
24
Кадиоглу
17
Кахведжи
8
Зайц
9
Росси
19
Дурсун
4-2-2-2
2
Вивиано
86
Бекароглу
32
Люккассен
4
Бираски
88
Эркин
6
Билья
8
Бистрович
7
Муса
7
Мор
8
Пешич
16
Борини
30
Сангаре
7
Соса
7
Соса
30
Сангаре
19
Дурсун
30
Валенсия
30
Валенсия
19
Дурсун
8
Бистрович
14
Карамо
14
Карамо
8
Бистрович
7
Мор
10
Дурмаз
10
Дурмаз
7
Мор
7
Муса
22
Мерджан
22
Мерджан
7
Муса
Остались в запасе
Фенербахче
Карагюмрюк
1
Берке Эзер
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
17
Бурак Капачак
ЦП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
54
Салих Дурсун
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
Главный тренер
Волкан Демирель
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
17
Бурак Капачак
ЦП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Остались в запасе
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
54
Салих Дурсун
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
Главный тренер
Исмаил Картал
Главный тренер
Волкан Демирель
Статистика матча Фенербахче - Карагюмрюк
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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