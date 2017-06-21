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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Россия - Португалия
Россия - Португалия: обзор матча 21 июня 2017
Россия
21.06.2017, среда, 18:00
Кубок конфедераций, группа A, 2 тур
0 : 1
Завершен
Португалия
8'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Португалия
Замена
А. Бухаров
️️️️
Ф. Кудряшов
83'
82'
Замена
Д. Перейра
️️️️
А. Силва
78'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
А. Силва
Желтая карточка
А. Самедов
76'
Желтая карточка
Г. Джикия
72'
71'
Желтая карточка
Б. Силва
Замена
Д. Полоз
️️️️
Д. Комбаров
68'
66'
Замена
Элизеу
️️️️
Р. Геррейру
64'
Травма
Р. Геррейру
57'
Желтая карточка
Пепе
Замена
А. Ерохин
️️️️
Р. Шишкин
46'
Желтая карточка
Д. Глушаков
27'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Р. Геррейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
13
Федор Кудряшов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
8
Денис Глушаков
ЦП
17
Александр Головин
АП
19
Александр Самедов
ПП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
23
Адриен Силва
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Россия
1
Гилерме
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
4
Илья Кутепов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
10
Руслан Камболов
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
21
Александр Ерохин
АП
20
Максим Канунников
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Португалия
22
Бету
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
17
Нани
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
16
Пицци
АП
18
Желсон Мартинш
ПВ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Акинфеев
14
Джикия
13
Кудряшов
5
Васин
23
Комбаров
3
Шишкин
18
Жирков
8
Глушаков
19
Самедов
17
Головин
9
Смолов
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
21
Соареш
3
Пепе
2
Алвеш
5
Геррейру
14
Карвалью
23
Силва
15
Гомеш
10
Силва
9
Силва
7
Роналду
3
Шишкин
21
Ерохин
21
Ерохин
3
Шишкин
23
Комбаров
7
Полоз
7
Полоз
23
Комбаров
13
Кудряшов
11
Бухаров
11
Бухаров
13
Кудряшов
9
Силва
18
Мартинш
18
Мартинш
9
Силва
5
Геррейру
19
Элизеу
19
Элизеу
5
Геррейру
23
Силва
13
Перейра
13
Перейра
23
Силва
Остались в запасе
Россия
Португалия
1
Гилерме
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
4
Илья Кутепов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
10
Руслан Камболов
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
20
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
22
Бету
ВР
4
Луиш Нету
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
16
Пицци
АП
17
Нани
ЛВ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
4
Илья Кутепов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
10
Руслан Камболов
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
20
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
22
Бету
ВР
4
Луиш Нету
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
16
Пицци
АП
17
Нани
ЛВ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Россия - Португалия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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