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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Томь
ЦСКА - Томь: обзор матча 11 марта 2017
ЦСКА
11.03.2017, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Томь
1'
Витиньо
19'
А. Дзагоев
44'
А. Ионов
61'
А. Ионов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Томь
84'
Замена
А. Букачев
️️️️
Д. Сасин
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Витиньо
75'
74'
Замена
А. Макурин
️️️️
С. Кузнецов
Замена
Г. Миланов
️️️️
А. Головин
68'
Замена
А. Оланаре
️️️️
А. Ионов
65'
ГОЛ! 4:0!
А. Ионов
Пас отдал
А. Дзагоев
61'
ГОЛ! 3:0!
А. Ионов
Пас отдал
А. Головин
44'
22'
Желтая карточка
В. Чуперка
ГОЛ! 2:0!
А. Дзагоев
Пас отдал
С. Игнашевич
19'
ГОЛ! 1:0!
Витиньо
Пас отдал
А. Дзагоев
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Зоран Тошич
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
32
Евгений Баляйкин
ЛЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
77
Дмитрий Сасин
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
72
Павел Голышев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
4-2-1-3
35
Акинфеев
4
Игнашевич
5
Васин
6
Березуцкий
6
Фернандес
18
Тошич
10
Натхо
66
Дзагоев
11
Витиньо
10
Головин
11
Ионов
4-1-3-1-1
42
Мелихов
77
Сасин
32
Осипов
84
Митерев
32
Баляйкин
10
Кузнецов
92
Чуперка
72
Голышев
17
Пугин
18
Попов
7
Соболев
10
Головин
17
Миланов
17
Миланов
10
Головин
11
Витиньо
63
Чалов
63
Чалов
11
Витиньо
11
Ионов
80
Оланаре
80
Оланаре
11
Ионов
77
Сасин
54
Букачев
54
Букачев
77
Сасин
10
Кузнецов
21
Макурин
21
Макурин
10
Кузнецов
Остались в запасе
ЦСКА
Томь
1
Сергей Чепчугов
ВР
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
94
Александр Науменко
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
94
Александр Науменко
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча ЦСКА - Томь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Вячеслав Семенов (Гатчина)
Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Сергей Куликов (Саранск)
Инспектор:
Александр Колобаев (Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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