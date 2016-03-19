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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)
ЦСКА - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 19 марта 2016
ЦСКА
19.03.2016, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
21'
А. Муса
81'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)
Замена
А. Оланаре
️️️️
А. Муса
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Д. Якуба
90'
+1
Желтая карточка
И. Бальде
Замена
С. Ткачев
️️️️
З. Тошич
84'
82'
Замена
И. Бальде
️️️️
А. Хубулов
ГОЛ! 2:0!
А. Муса
Пас отдал
А. Дзагоев
81'
Замена
Р. Широков
️️️️
А. Головин
75'
70'
Замена
М. Майрович
️️️️
Г. Букур
63'
Желтая карточка
Г. Букур
59'
Желтая карточка
Аподи
46'
Замена
В. Кулик
️️️️
С. Каретник
ГОЛ! 1:0!
А. Муса
21'
Желтая карточка
П. Вернблум
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
26
Роман Еременко
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
2
Шандао
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Аподи
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
88
Арсен Хубулов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Дмитрий Стажила
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
21
Игорь Жураховский
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
6
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
26
Еременко
66
Дзагоев
18
Тошич
10
Головин
7
Муса
4-2-3-1
31
Беленов
31
Зотов
2
Шандао
28
Сантана
22
Аподи
8
Якуба
19
Рабиу
31
Каретник
88
Хубулов
11
Букур
11
Селезнев
18
Тошич
11
Ткачев
11
Ткачев
18
Тошич
10
Головин
15
Широков
15
Широков
10
Головин
7
Муса
80
Оланаре
80
Оланаре
7
Муса
31
Каретник
55
Кулик
55
Кулик
31
Каретник
88
Хубулов
6
Бальде
6
Бальде
88
Хубулов
11
Букур
10
Майрович
10
Майрович
11
Букур
Остались в запасе
ЦСКА
Кубань (ЛФЛ)
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
52
Владимир Лобкарев
ПВ
21
Игорь Жураховский
ЦП
1
Дмитрий Стажила
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
21
Игорь Жураховский
ЦП
1
Дмитрий Стажила
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Николай Богач (Люберцы)
Павел Кулалаев (Волгоград)
Инспектор:
Гаряфий Жафяров (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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