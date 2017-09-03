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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Россия - Динамо
Россия - Динамо: обзор матча 03 сентября 2017
Россия
03.09.2017, воскресенье, 17:30
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Динамо
22'
А. Миранчук
40'
А. Заболотный
58'
М. Фернандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Динамо
79'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
Е. Луценко
79'
Замена
Н. Калугин
️️️️
С. Терехов
Замена
А. Швец
️️️️
А. Миранчук
76'
Замена
Е. Чернов
️️️️
К. Рауш
72'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
М. Фернандес
71'
Замена
М. Митришев
️️️️
А. Миранчук
68'
Замена
П. Могилевец
️️️️
Д. Тарасов
62'
61'
Замена
А. Зотов
️️️️
Х. Тиам
61'
Замена
И. Цаллагов
️️️️
И. Темников
ГОЛ! 3:0!
М. Фернандес
58'
Замена
К. Панченко
️️️️
А. Заболотный
55'
46'
Замена
А. Шунин
️️️️
С. Нарубин
46'
Замена
А. Сапета
️️️️
С. Соу
46'
Замена
А. Козлов
️️️️
Г. Морозов
46'
Замена
А. Соснин
️️️️
А. Катрич
46'
Замена
П. Погребняк
️️️️
Вандерсон
ГОЛ! 2:0!
А. Заболотный
Пас отдал
К. Рауш
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Миранчук
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
4
Константин Рауш
ЛАЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
0
Виталий Шахов
ЦЗ
6
Роман Нойштедтер
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
23
Далер Кузяев
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
7
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Самба Соу
ОП
23
Хали Тиам
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Россия
12
Александр Селихов
ВР
0
Андрей Синицын
ВР
21
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
0
Евгений Чернов
ЛЗ
0
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
3
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Павел Могилевец
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
0
Магомед Митришев
ПВ
0
Кирилл Панченко
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
88
Павел Погребняк
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Лунев
4
Кутепов
0
Шахов
6
Нойштедтер
2
Фернандес
4
Рауш
22
Тарасов
23
Кузяев
21
Миранчук
11
Миранчук
7
Заболотный
3-3-1-1-2
42
Нарубин
18
Морозов
44
Рыков
8
Хольмен
11
Темников
27
Соу
32
Терехов
23
Тиам
77
Катрич
48
Луценко
14
Вандерсон
4
Рауш
0
Чернов
0
Чернов
4
Рауш
2
Фернандес
3
Игнатьев
3
Игнатьев
2
Фернандес
22
Тарасов
11
Могилевец
11
Могилевец
22
Тарасов
21
Миранчук
0
Швец
0
Швец
21
Миранчук
11
Миранчук
0
Митришев
0
Митришев
11
Миранчук
7
Заболотный
0
Панченко
0
Панченко
7
Заболотный
48
Луценко
6
Кузьмин
6
Кузьмин
48
Луценко
42
Нарубин
1
Шунин
1
Шунин
42
Нарубин
32
Терехов
44
Калугин
44
Калугин
32
Терехов
18
Морозов
34
Козлов
34
Козлов
18
Морозов
11
Темников
15
Цаллагов
15
Цаллагов
11
Темников
27
Соу
41
Сапета
41
Сапета
27
Соу
77
Катрич
23
Соснин
23
Соснин
77
Катрич
23
Тиам
21
Зотов
21
Зотов
23
Тиам
14
Вандерсон
88
Погребняк
88
Погребняк
14
Вандерсон
Остались в запасе
Россия
Динамо
12
Александр Селихов
ВР
0
Андрей Синицын
ВР
21
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
0
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
12
Александр Селихов
ВР
0
Андрей Синицын
ВР
21
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
0
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Россия - Динамо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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