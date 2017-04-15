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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Уфа
Амкар-Пермь - Уфа: обзор матча 15 апреля 2017
Амкар-Пермь
15.04.2017, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
89'
Д. Бодул
35'
Я. Гол (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Уфа
90'
+2
Желтая карточка
А. Никитин
ГОЛ! 1:1!
Д. Бодул
89'
88'
Желтая карточка
А. Беленов
85'
Замена
В. Зубарев
️️️️
И. Обляков
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Милькович
80'
77'
Замена
А. Пуцко
️️️️
А. Засеев
Замена
С. Баланович
️️️️
П. Комолов
74'
Замена
А. Гасилин
️️️️
Я. Гол
70'
67'
Замена
А. Сухов
️️️️
Д. Стоцкий
42'
Желтая карточка
П. Аликин
35'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Я. Гол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Амкар-Пермь
98
Александр Будаков
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
3-2-3-2
1
Хомич
11
Занев
3
Зайцев
6
Конде
5
Гол
2
Милькович
13
Гиголаев
8
Огуде
20
Комолов
11
Прокофьев
10
Бодул
3-4-1-1-1
31
Беленов
27
Живоглядов
4
Никитин
3
Аликин
89
Стоцкий
29
Пауревич
13
Засеев
5
Йокич
87
Безденежных
10
Обляков
7
Фатай
2
Милькович
77
Костюков
77
Костюков
2
Милькович
20
Комолов
23
Баланович
23
Баланович
20
Комолов
5
Гол
19
Гасилин
19
Гасилин
5
Гол
13
Засеев
15
Пуцко
15
Пуцко
13
Засеев
89
Стоцкий
33
Сухов
33
Сухов
89
Стоцкий
10
Обляков
60
Зубарев
60
Зубарев
10
Обляков
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Уфа
10
Давид Хурцидзе
АП
98
Александр Будаков
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
10
Давид Хурцидзе
АП
98
Александр Будаков
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Амкар-Пермь - Уфа
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
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