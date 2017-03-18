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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Рубин
Урал - Рубин: обзор матча 18 марта 2017
Урал
18.03.2017, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
11'
В. Ильин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Рубин
Замена
Ж. Бугуи
️️️️
В. Ильин
90'
+2
Замена
С. Серченков
️️️️
Н. Димитров
87'
Желтая карточка
Д. Коробов
83'
80'
Желтая карточка
Жонатас
Желтая карточка
Э. Бикфалви
70'
69'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Р. Жемалетдинов
69'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Э. Набиуллин
Замена
Д. Коробов
️️️️
Э. Манучарян
68'
ГОЛ! 1:0!
В. Ильин
Пас отдал
Н. Димитров
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Заболотный
7
Данцев
15
Новиков
6
Динга
15
Кулаков
92
Емельянов
10
Лунгу
17
Димитров
10
Бикфалви
10
Манучарян
98
Ильин
4-1-2-1-2
1
Рыжиков
26
Бауэр
3
Самбрано
90
Бурлак
3
Набиуллин
6
М'Вила
97
Ахметов
10
Цакташ
10
Жемалетдинов
9
Жонатас
99
Канунников
98
Ильин
34
Бугуи
34
Бугуи
98
Ильин
10
Манучарян
7
Коробов
7
Коробов
10
Манучарян
17
Димитров
8
Серченков
8
Серченков
17
Димитров
3
Набиуллин
31
Ткачук
31
Ткачук
3
Набиуллин
10
Жемалетдинов
17
Лестьенн
17
Лестьенн
10
Жемалетдинов
Остались в запасе
Урал
Рубин
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
Остались в запасе
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Урал - Рубин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Николай Богач (Люберцы)
Дмитрий Чельцов (Москва)
Резервный судья:
Сергей Куликов (Саранск)
Инспектор:
Геннадий Куличенков (Тула)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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