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РПЛ 2026/2027
Урал - Амкар-Пермь
Урал - Амкар-Пермь: обзор матча 05 марта 2017
Урал
05.03.2017, воскресенье, 11:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
32'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Амкар-Пермь
Желтая карточка
Н. Заболотный
90'
+2
Замена
А. Ставпец
️️️️
Ч. Лунгу
87'
82'
Замена
С. Прокофьев
️️️️
Б. Идову
75'
Замена
Д. Хурцидзе
️️️️
П. Комолов
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Н. Димитров
72'
61'
Замена
А. Гасилин
️️️️
М. Костюков
Желтая карточка
В. Ильин
37'
37'
Желтая карточка
Н. Зайцев
ГОЛ! 1:0!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Ч. Лунгу
32'
27'
Желтая карточка
С. Конде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Амкар-Пермь
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Александр Будаков
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Заболотный
7
Данцев
15
Новиков
6
Балажиц
15
Кулаков
10
Фидлер
92
Емельянов
10
Лунгу
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
4-2-2-1-1
1
Хомич
30
Идову
6
Конде
3
Зайцев
11
Занев
2
Милькович
5
Гол
8
Огуде
20
Комолов
77
Костюков
10
Бодул
10
Лунгу
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Лунгу
17
Димитров
10
Манучарян
10
Манучарян
17
Димитров
20
Комолов
10
Хурцидзе
10
Хурцидзе
20
Комолов
30
Идову
11
Прокофьев
11
Прокофьев
30
Идову
77
Костюков
19
Гасилин
19
Гасилин
77
Костюков
Остались в запасе
Урал
Амкар-Пермь
7
Дмитрий Коробов
АП
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Александр Будаков
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
7
Дмитрий Коробов
АП
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Александр Будаков
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Урал - Амкар-Пермь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
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Урал
2 : 0
08.11.2026
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0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
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Урал
1 : 2
18.10.2026
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Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Константин Шаламберидзе (Москва)
Резервный судья:
Антон Анопа (Благовещенск)
Инспектор:
Сергей Анохин (Москва)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
"Наш Футбол"
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