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Судьи
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре (Сариньена)
Материалы

Севилья - Барселона

06.11.2016, Воскресенье, 22:45 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Примера, 11 тур Севилья - Барселона
Суперкубок Испании 2016

ответный матч		 18 августа, четверг 00:00 Барселона 3:0 Севилья
Суперкубок Испании 2016

первый матч		 14 августа, воскресенье 23:00 Севилья 0:2 Барселона
Испания. Кубок (2015/2016)
Финал
22 мая, воскресенье 22:30 Барселона 2:0 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
26 тур
28 февраля, воскресенье 22:30 Барселона 2:1 Севилья
7 тур
3 октября, суббота 17:00 Севилья 2:1 Барселона
Суперкубок УЕФА 2015

11 августа, вторник 21:45 Барселона 5:4 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
31 тур
11 апреля, суббота 21:00 Севилья 2:2 Барселона
12 тур
22 ноября, суббота 22:00 Барселона 5:1 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 23:59 Севилья 1:4 Барселона
4 тур
14 сентября, суббота 22:00 Барселона 3:2 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
25 тур
24 февраля, воскресенье 01:00 Барселона 2:1 Севилья
6 тур
29 сентября, суббота 23:59 Севилья 2:3 Барселона
Испания. Примера (2011/2012)
28 тур
17 марта, суббота 23:00 Севилья 0:2 Барселона
9 тур
22 октября, суббота 23:59 Барселона 0:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
28 тур
13 марта, воскресенье 23:00 Севилья 1:1 Барселона
9 тур
30 октября, суббота 23:55 Барселона 5:0 Севилья
Суперкубок Испании 2010
Финал
ответный матч		 21 августа, суббота 22:30 Барселона 4:0 Севилья
Суперкубок Испании 2010
Финал
первый матч		 14 августа, суббота 23:30 Севилья 3:1 Барселона
Испания. Примера (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Севилья 2:3 Барселона
18 тур
16 января, суббота 23:55 Барселона 4:0 Севилья
Испания. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
ответный матч		 13 января, среда 23:55 Севилья 0:1 Барселона
1/8 финала
ответный матч		 5 января, вторник 23:55 Барселона 1:2 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
32 тур
22 апреля, среда 23:55 Барселона 4:0 Севилья
13 тур
29 ноября, суббота 23:55 Севилья 0:3 Барселона
Испания. Примера (2007/2008)
23 тур
9 февраля, суббота 23:55 Севилья 1:1 Барселона
4 тур
22 сентября, суббота 23:55 Барселона 2:1 Севилья
Суперкубок УЕФА 2006

25 августа, пятница 22:45 Барселона 0:3 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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