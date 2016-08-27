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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Амкар-Пермь
Зенит - Амкар-Пермь: обзор матча 27 августа 2016
Зенит
27.08.2016, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
22'
Жулиано
32'
Жулиано
89'
Д. Кришито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Амкар-Пермь
ГОЛ! 3:0!
Д. Кришито
Пас отдал
А. Кержаков
89'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Дзюба
75'
73'
Замена
А. Шиндер
️️️️
А. Чума
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Кокорин
68'
Замена
А. Анюков
️️️️
И. Смольников
68'
59'
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
П. Комолов
36'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
Д. Бодул
ГОЛ! 2:0!
Жулиано
32'
ГОЛ! 1:0!
Жулиано
Пас отдал
О. Шатов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
20
Жулиано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПЗ
30
Брайан Идову
ЛП
10
Дарко Бодул
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
20
Павел Комолов
ПП
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маурисио
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
7
Антон Шиндер
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
4-1-1-2-2
41
Кержаков
4
Кришито
24
Гарай
13
Нету
8
Смольников
6
Хави Гарсия
27
Витсель
27
Шатов
20
Жулиано
9
Кокорин
22
Дзюба
3-2-4-1
57
Селихов
11
Занев
14
Джикия
3
Зайцев
2
Милькович
23
Баланович
20
Комолов
10
Бодул
8
Огуде
30
Идову
21
Чума
8
Смольников
22
Анюков
22
Анюков
8
Смольников
9
Кокорин
4
Юсупов
4
Юсупов
9
Кокорин
22
Дзюба
11
Кержаков
11
Кержаков
22
Дзюба
20
Комолов
13
Гиголаев
13
Гиголаев
20
Комолов
10
Бодул
32
Йовичич
32
Йовичич
10
Бодул
21
Чума
7
Шиндер
7
Шиндер
21
Чума
Остались в запасе
Зенит
Амкар-Пермь
12
Юрий Лодыгин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Зенит - Амкар-Пермь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Антон Кобзев (Москва)
Дмитрий Сафьян (Москва)
Инспектор:
Михаил Ходырев (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
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