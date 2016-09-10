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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Томь
Амкар-Пермь - Томь: обзор матча 10 сентября 2016
Амкар-Пермь
10.09.2016, суббота, 15:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Томь
47'
А. Салугин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Томь
Замена
А. Чума
️️️️
Д. Бодул
86'
79'
Замена
А. Попов
️️️️
М. Тишкин
70'
Замена
А. Касьян
️️️️
К. Ковальчук
53'
Желтая карточка
О. Враньеш
Желтая карточка
Д. Бодул
51'
ГОЛ! 1:0!
А. Салугин
Пас отдал
Д. Бодул
47'
Замена
А. Салугин
️️️️
Б. Йовичич
46'
Замена
Н. Зайцев
️️️️
Р. Гиголаев
46'
Желтая карточка
Б. Идову
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
5
Януш Гол
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Томь
1
Антон Коченков
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
6
Лукаш Дроппа
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
21
Анене Чума
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
3-3-3-1
57
Селихов
11
Занев
14
Джикия
30
Идову
5
Гол
32
Йовичич
2
Милькович
13
Гиголаев
8
Огуде
8
Шаваев
10
Бодул
3-2-3-1-1
1
Коченков
44
Тишкин
0
Дьяков
22
Враньеш
9
Комбаров
26
Бордачев
6
Дроппа
92
Чуперка
8
Ковальчук
10
Бикфалви
22
Самодин
13
Гиголаев
3
Зайцев
3
Зайцев
13
Гиголаев
10
Бодул
21
Чума
21
Чума
10
Бодул
32
Йовичич
77
Салугин
77
Салугин
32
Йовичич
44
Тишкин
18
Попов
18
Попов
44
Тишкин
8
Ковальчук
19
Касьян
19
Касьян
8
Ковальчук
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Томь
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Алексей Солосин
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Алексей Солосин
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Амкар-Пермь - Томь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Игорь Демешко (Химки)
Владимир Миневич (Смоленск)
Инспектор:
Николай Левников (Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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