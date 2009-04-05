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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Зенит
Томь - Зенит: обзор матча 05 апреля 2009
Томь
05.04.2009, воскресенье, 11:45
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 3
Завершен
Зенит
54'
Ф. Мейра
60'
И. Денисов
81'
Ф. Текке
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Зенит
Замена
Р. Широков
️️️️
К. Зырянов
ГОЛ! 0:3!
Ф. Текке
Пас отдал
К. Зырянов
Замена
В. Янотовский
️️️️
Н. Немет
Замена
Ф. Текке
️️️️
П. Погребняк
Желтая карточка
А. Иванов
Замена
А. Архипов
️️️️
В. Дядюн
Замена
В. Волков
️️️️
С. Скобляков
Замена
И. Семшов
️️️️
И. Крижанац
ГОЛ! 0:2!
И. Денисов
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мейра
Пас отдал
В. Файзулин
Желтая карточка
К. Дон Джин
Желтая карточка
Д. Евсиков
Желтая карточка
В. Климов
Желтая карточка
Д. Смирнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
35
Сергей Парейко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
0
Денис Евсиков
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
55
Сергей Скобляков
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
0
Норберт Немет
АП
33
Валерий Климов
(К)
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Ким Дон Джин
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
12
Александар Радосавлевич
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
11
Виталий Волков
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
0
Фернандо Риксен
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
33
Фатих Текке
ЦФ
4-4-1-1
35
Парейко
59
Иванов
24
Смирнов
37
Йокич
0
Евсиков
83
Харитонов
55
Скобляков
66
Мичков
33
Климов
0
Немет
17
Дядюн
4-1-4-1
16
Малафеев
22
Анюков
4
Крижанац
6
Мейра
3
Ким Дон Джин
44
Тимощук
20
Файзулин
18
Зырянов
27
Денисов
10
Данни
88
Погребняк
0
Немет
4
Янотовский
4
Янотовский
0
Немет
55
Скобляков
11
Волков
11
Волков
55
Скобляков
17
Дядюн
26
Архипов
26
Архипов
17
Дядюн
18
Зырянов
15
Широков
15
Широков
18
Зырянов
4
Крижанац
20
Семшов
20
Семшов
4
Крижанац
88
Погребняк
33
Текке
33
Текке
88
Погребняк
Остались в запасе
Томь
Зенит
16
Алексей Поляков
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
12
Александар Радосавлевич
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
12
Александар Радосавлевич
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Остались в запасе
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Томь - Зенит
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
И.Барышников (Москва)
А.Харламов (Тобольск)
Делегат:
И.Синер (Омск)
Стадион:
Труд
Посещаемость:
15000 из 15000 зрителей (100%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:30 (прямая)
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